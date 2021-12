Svensk profil skeptisk til RBK-aktuell trener: – Et stort spørsmålstegn

Miloš Milojević (39) har lenge vært på blokka til Rosenborg. Nå har han landet i Trondheim for å snakke med RBK, som begynner å miste tålmodigheten for førstevalget Kjetil Knutsen (53).

Nettavisen meldte mandag at den serbiske Hammarby-treneren er «nær enighet om en avtale» med Rosenborg, og at Knutsen skal ha takket nei til trønderklubben i forrige uke.

Ifølge TV 2s opplysninger har den ettertraktede Bodø/Glimt-treneren hverken gitt RBK et endelig nei eller sagt til Glimt at han blir værende. Knutsen, som har kontrakt frem til sommeren, har også alternativer blant utenlandske klubber etter å ha gjort seg bemerket i Nord-Norge de siste årene.

Knutsen – RBKs soleklare førstevalg de siste månedene i jakten på Åge Hareides erstatter – har ikke besvart TV 2s henvendelse mandag.

Han har heller ikke gitt Rosenborg et klart svar til tross for at det trønderske frieriet har vært kjent i måneder, og derfor har RBK skrudd opp frekvensen i arbeidet med alternative løsninger.

TV 2 er kjent med at det over lang tid har pågått diskusjoner mellom Rosenborg og representantene til Hammarby-trener Milojević, og at disse har blitt intensivert den siste tiden.

Mandag kveld landet Milojević på Værnes flyplass sammen med sin agent Miralem Jaganjac. Avgjørende møter forventes å finne sted innen kort tid.

Serberen skal ønske seg til RBK, men ønsket skal ikke ha blitt godt mottatt i Hammarby, som hentet serberen for bare fem måneder siden. RBK er eventuelt avhengig av å kjøpe ham ut av en kontrakt som løper ut 2024-sesongen.

Sportssjef Jesper Jansson i Hammarby skriver i en SMS til TV 2 at han ikke ønsker å uttale seg om saken: «Ingen som helst kommentarer.»



Da TV 2 spurte ham i oktober, var beskjeden den samme: «Milojević er trener i Hammarby. Har ingen kommentarer om Rosenborg eller hva de driver med.»

Samme agent som flere i RBK

Trenerens agent Jaganjac representerer også RBK-spillerne Pavle Vagic og Dino Islamovic. Han sto også bak overgangen til Pa Konate til Rosenborg.

Jaganjac har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag.

Jaganjac skal ha et tett forhold til RBKs sportssjef Mikke Dorsin, som ifølge TV 2s opplysninger skal være en pådriver for å signere serberen.

Dorsin har heller ikke vært tilgjengelig for en kommentar.

I Rosenborg-garderoben skal hovedparten av spillertroppen ha et sterkt ønske om at Knutsen blir deres nye trener, men spillerne skal ikke ha blitt orientert om hverken det ene eller det andre på trenerfronten i løpet av de siste dagene.

39 år gamle Milojević har begrenset erfaring på toppnivå i Skandinavia: Hans største bragd var å lede Mjällby til opprykk fra Superettan i 2019.

I juli ble han hentet til ambisiøse Hammarby etter ni runder av årets Allsvenskan-sesong. Det endte med femteplass i ligaen.

– Ikke bevist noe som helst på toppnivå

Expressen-journalist Daniel Kristofferson, som er kjent for å være den journalisten med de beste kontaktene i svensk fotball, beskriver tre sider av den RBK-aktuelle treneren: En offensiv og spennende trener, men en trener uten meritter på toppnivå, og en løs kanon i mediene.

– Han har ikke bevist spesielt mye i Sverige, og han har ikke bevist noe som helst på toppnivå i Sverige, sier Kristofferson til TV 2.

– Hvordan reagerer du på at han kobles til Rosenborg?

– Resultatene hans i Sverige er OK, jeg synes han er en spennende trener som har gjort det ganske bra i Hammarby, men derfra til å ta over RBK … Det er et kjempesteg. Han er ikke i nærheten av Kjetil Knutsen hverken trenermessig eller merittmessig. De er to helt ulike profiler, og sånn sett er det veldig overraskende, sier Kristofferson og tillegger:

– Jeg vil sette et stort spørsmålstegn ved at det er han som skal lede RBK til en ny storhetstid.

Den profilerte journalisten tror riktignok det kan bli underholdende for norske medier:

– Han er en drøm for avisene. Han babler på og snakker mye. Sånn sett har han blitt en profil. Han leverer sitater og er åpen og ærlig, blant annet da han slaktet Hammarby rett etter at han kom til klubben, og sa at de var dårlig trente og at det var for vanskelig å få opp unge spillere.