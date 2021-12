Hovlands hemmelige våpen - kan ikke putte uten en tusjstrek

Da Viktor Hovland senket den siste putten på hull 18 på Bahamas kunne han ta av seg capsen og juble for sin andre turneringsseier på rad.

Den norske 24-åringen har virkelig tatt store steg de siste årene. Særlig har flere poengtert at puttingen til det norske golfesset har blitt bedre og bedre med tiden.

JUBEL: Viktor Hovland jubler sammen med caddy Shay Knight etter seieren søndag. Foto: Mike Ehrmann

– Det er veldig mange gode golfere som er naturlige i måten de putter på. De legger ned en ball, og så står de over ballen før de føler seg frem til hullet. Jeg har virkelig ingen touch med akkurat det, sier Hovland til TV 2 og ler.

Men er det noe han har vist i 2021 så er det at han har kontroll på putten også. Senest på Bahamas hvor han leverte fine putter.

TUSJSTREK: Slik ser golfballene til Viktor Hovland ut når han skal putte. Foto: Daniel Sannum Lauten

Og det er det en spesiell grunn til. Han tar nemlig i bruk en klassisk sprittusj og en markør for å få en rett linje på golfballen. Det er noe 24-åringen tar i bruk for å få kontroll på siktet, ifølge Hovland selv.

– Jeg hadde klart å komme meg rundt uten det, men ikke like bra som det vanligvis er med den metoden. Man tar en ballmarkør som har en rett linje, så har man en tusj hvor man tegner over og da får man en ganske rett linje. Det hjelper visuelt å se hvor man sikter, sier 24-åringen.

Han forteller videre at han kun holder seg til én linje. Andre golfere gjør gjerne mer ut av dette verktøyet hvor de tegner opp flere streker eller sirkler på ballen.

En som virkelig har peiling på dette er golfekspert i NBC Sport, Peter Frodigh. Han har fulgt Hovland over en periode og forteller til TV 2 at han særlig har lagt merke til to sterke sider hos den norske golfspilleren. Tee-skudd og nettopp putt.

DETALJER: Viktor Hovland bruker mange timer på greenen for å terpe på små detaljer. Foto: Daniel Sannum Lauten Les mer

Han har også lagt merke til at Hovland benytter seg av en markør og kun streker opp én linje.

– Noen bruker det, andre gjør det ikke. Når spillere bruker det blir man avhengig av det og Viktor har blitt en av de, sier Frodigh til TV 2.