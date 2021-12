Kåre Willoch begraves på statens regning

Regjeringen opplyser at den tidligere statsministeren blir hedret med statlig begravelse.

På sine nettsider opplyser regjeringen at de mottok budskapet om at Willoch hadde gått bort mandag ettermiddag, med stor sorg.

– Det er med sorg vi i dag har fått høre at Kåre Willoch er død. Kåre Willoch satte sitt preg på det politiske Norge gjennom flere tiår, som stortingsrepresentant, statsråd, statsminister og fylkesmann, og i flere tiår etterpå som aktiv samfunnsdebattant, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Begravelse på statens bekostning er en utmerkelse som tildeles av regjeringen.

Willochs etterlatte har takket ja til dette. Om lag 100 personer har blitt begravet på statens bekostning siden ordningen ble innført i 1881.

– Willoch var en hardtarbeidende politiker med et oppriktig engasjement for landet sitt og verden utenfor, med vilje og evne til å engasjere seg i nye saker. Med velformulerte argumenter og klare meninger markerte han seg i debatter lenge etter at han ga seg som aktiv politiker, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Jeg vil huske ham som en markant og klok politiker. Mine tanker går i dag til Kåre Willochs familie, venner og partifeller i Høyre.