Erna Solberg: – Et stort forbilde

– Det er med stor sorg jeg har mottatt den triste beskjeden om Kåre Willochs bortgang. Mine tanker går nå først og fremst til Anne-Marie, barna, barnebarna og resten av hans nærmeste, skriver Solberg på Facebook.

Døde i sitt hjem

Videre skriver den tidligere statsministeren at Willoch har vært et stort forbilde for henne fra tiden som ung politiker, og frem til i dag.

– Jeg lærte ham godt å kjenne da jeg var medlem av Forsvarskommisjonen, som han ledet. Jeg vil savne hans tanker rundt aktuelle politiske spørsmål.

Høyre opplyste mandag ettermiddag at Willoch døde i sitt hjem på Ullern, mandag 6. desember.

– Kåre Willoch er en av etterkrigstidens aller største politikere. Han preget Høyre og han preget Norge helt fra 1960-tallet og til det siste. Han var en markant statsminister, som var ledende i moderniseringen av det norske samfunnet. Hans samfunnsengasjement var bredt og dypt, og varte livet ut, skriver Solberg videre.

– Stort tap

Høyres tidligere statsminister mener vi alle har mye å takke Willoch for.

– Hans bortgang er et stort tap for det politiske Norge, skriver Solberg.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er også i sorg etter Willochs død.

– Kåre Willoch satte sitt preg på det politiske Norge gjennom flere tiår, som stortingsrepresentant, statsråd, statsminister og fylkesmann, og i flere tiår etterpå som aktiv samfunnsdebattant. Willoch var en hardtarbeidende politiker med et oppriktig engasjement for landet sitt og verden utenfor, med vilje og evne til å engasjere seg i nye saker, sier Støre.

HYLLER WILLOCH: Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hyller avdøde Kåre Willoch. Her er de to avbildet samen i 2010. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Statsministeren sier at Willoch med sine velformulerte argumenter og klare meninger markerte seg i debatter lenge etter at han ga seg som aktiv politiker.

– Jeg vil huske ham som en markant og klok politiker. Mine tanker går i dag til Kåre Willochs familie, venner og partifeller i Høyre, sier Støre.

– Klok mann

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng sier til TV 2 at hun mottar Willochs dødsbudskap med stor sorg.

– Han var en politiker mange av oss godt voksne har hatt et forhold til. En avholdt politiker og klok mann, og statsminister. Nå tenker jeg på de mange som sto han nærmest, sier Stenseng.

Tidligere Høyre-statsråd Henrik Asheim sier til TV 2 at det er «veldig, veldig trist» å høre at Willoch er død.

– Det kjenner man på uavhengig av om man stemmer Høyre eller ikke. Det er en trist dag i dag når en av de største går bort, sier Asheim.

Han sier at han selv både har fått gode råd og vink fra Willoch.

– Han ga også vennligsinnet kritikk når han var uenig. Han representerte en endring av Norge som vi i dag tar for gitt. Det var han som gjorde at vi fikk kjøpe melk og brød etter ett på lørdag for eksempel, sier Asheim.

– Han moderniserte Norge

Tidligere Bergens-ordfører Trude Drevland sier til TV 2 at Willoch var mannen som moderniserte Norge.

– Hans fantastiske evne til både å være en politiker av virkelig format og å alltid møte hver enkelt av oss på en særdeles inkluderende måte, skapte et varmt fellesskap! Jeg har også alltid beundret hans strålende evne til å endre mening , og samtidig overbevise oss med sin strålende analyse om hvorfor det var riktig. Han var en sann glede å være sammen med og å lytte til, sier Drevland.

– En ener

Tidligere redaktør og forfatter Harald Stanghelle har skrevet bok om Kåre Willoch.

Han sier til TV 2 at 93-åringen uten tvil var en av de viktigste konservative politikerne i det 20. århundret.

– Han var en ener, men han opplevde det veldig sjeldne, nemlig at han ble en folkekjær ener. Han var brilliant, og han fremstod nok som en varmere politiker ettersom årene gikk, sier Stanghelle.

SAMTALEPARTNER: Harald Stanghelle sammen med Willoch under Høyres landsmøte i 2017. Foto: Terje Pedersen

Forfatteren beskriver Willoch som en veldig spennende samtalepartner.

– Det som sitter igjen etter dødsbudskapet er den gjennomførte vennligheten hans i private sammenhenger og hans åpenbare takknemlighet overfor kona Anne Marie, sier Stanghelle.