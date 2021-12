Kåre Willoch er død

Den tidligere statsministeren sovnet stille inn i hjemmet sitt på Ullern.

– Det er med stor sorg Høyre i dag mottok den triste beskjeden om Kåre Willochs bortgang. Våre tanker går nå først og fremst til Anne-Marie, barna, barnebarna og resten av hans nærmeste, sier Erna Solberg i en pressemelding.

Kåre Willoch var statsminister i Norge fra 1981 til 1986, og har vært en kjent og kjær figur i den norske politikken i en årrekke.

POLITISK STJERNE: Kong Olav sammen med statsminister Kåre Willoch i 1983. Foto: NTB

Takket kona etter sykdommen

I jula 2019 ble Willoch rammet av hjerneslag og mistet taleevnen.

Ett år senere kunne Dagbladet skrive at den spreke eks-politikeren var på bedringens vei, og gikk på tur med sin kone, Anne-Marie Willoch (92), hver dag.

For fem år siden ble Willoch rammet av kreft, og takket kona også den gangen for at han kom seg såpass raskt på bena igjen etterpå. «Fremragende» var ordet han brukte for å beskrive livspartnerens støtte.

Ekteparet fikk tre barn sammen. Datteren Cecilie Annette Willoch deler farens samfunnsengasjement, og er en norsk diplomat som har vært tilknyttet utenrikstjenesten siden 1989.

PAR: Kåre Willoch sammen med fru Anne Marie på hytta i Homborsund. Foto: Ole Christiansen / NTB

Historisk statsminister

Kåre Willoch blir beskrevet som den mest ruvende høyrepolitiker etter andre verdenskrig. Han var engasjert i økonomisk poltikk, og er kjent for å ha satt i verk avregulering på viktige samfunnsområder.

Da Willoch ble valgt inn til Stortinget i 1957, 29 år gammel, var han datidens yngste stortingsrepresentant.

Da han var statsministerkandidat i 1981 fikk Høyre et valgresultat på 31,7 prosent ved valget 12. september 1981. Det var partiets beste valg siden 1924.

Willoch var en aktiv mann også på sine eldre dager. Han var engasjert i politikk etter endt karriere, og var å se på Høyres landsmøte senest i 2019. Han var også til stede under utdelingen av Nobels fredspris i 2019, som gikk til Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali.