For dyrt å spare strøm: – Det er provoserende

Silje ville legge solcelletakstein for å spare strøm og miljø. Det har en prislapp på over 300.000 kroner, selv med støtte fra Enova. – En sponsorordning for folk som sitter godt i det, sier Rødt.

Silje Maria Kristensen kjører elbil, har smartlader og varmepumpe for å spare både strøm og miljø.

– Vi er veldig grønne. Vi liker å prøve, sier Kristensen.

Og siden taket uansett må totalrenoveres om fem år – så familien sitt snitt til å ta enda et grønt skritt.

De ville legge solcelletakstein.

– Men du trenger ikke akkurat å lete lenge på nett for å finne ut at dette er rimelig langt over det som er mulig, sier Kristensen.

For det koster å spare strøm.

Selv om regjeringen i forrige uke lanserte at Enova nå øker maksbeløpet for støtte til solceller til 47.500 kroner, er det langt fra et beløp Kristensen og familien kan betale.

– Strømregningen for desember etter støtte fra regjeringen, var trippelt av normalt. Og januarregningen er fortsatt dobbel etter støtte. Så det ligger ikke an til veldig mye sparepenger, sier Kristensen.

Selv med maks støtte fra Enova, ville solcelletakstein kostet Kristensen over 300.000 kroner.

– For de rike

Hvert år betaler norske husholdninger inn 400 millioner kroner til Enova, gjennom påslag på nettleien. Enova eies av klima- og miljødepartementet, og har som formål å bidra til energieffektive og klimavennlige løsninger, både for privatpersoner og bedrifter.

Energitiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Så kan du søke om å få penger igjen.

SOLCELLEPANEL: Denne løsningen er om lag 20 prosent billigere enn solcelletakstein, men må legges oppå eksisterende takplater. Foto: TV 2

For Kristensen, som har rekkehus med et tak på 120 kvadratmeter, innebærer det en kostnad på om lag 360.000 kroner for solcelletakstein.

– Dette er jo for de husholdningene som allerede har romslig økonomi, sier Kristensen, og legger til:

– Det er selvfølgelig litt provoserende at alle husholdninger er med på å spytte inn i en pott som er tilgjengelig for de som kanskje ikke trenger den så mye.

«Image problem»

Partiet Rødt mener Enova og dagens ordninger må forandres – og det raskt.

– Enova fungerer ikke som et skikkelig redskap for energieffektivisering, det fungerer mer som en sponsorordning for folk som sitter ganske godt i det, sier energipolitisk talsperson i Rødt, Sofie Marhaug.

Enovas avtale med staten slår fast at 300 millioner kroner skal øremerkes for energitiltak i husholdningene.

I fjor klarte de bare å utbetale 127 millioner kroner til norske husholdninger. I tillegg fjernet eller reduserte statsforetaket støtten til en rekke populære energisparetiltak 1. juli 2021.

– Det har blitt avslørt over tid at Enova ikke betaler ut alt de får inn fra husholdningene. Enova har et «image problem», og det er bare et av mange eksempler på at energieffektivisering ikke har blitt satset på. sier Marhaug.

Hun mener det kun er rike mennesker som har mulighet til å leve klimavennlig i dag. Veldig mange har lyst, men ikke råd, til å spare strøm, mener Marhaug,

– Det er et stort problem. Strømprisene er veldig høye, og hvis vi skal ha en rettferdig klimapolitikk som fungerer, er vi nødt til å få med oss flest mulig folk på den politikken.

VIL FORANDRE ENOVA: Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) mener det bør skje raskt. Foto: TV 2

– Skal støtte ny teknologi

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) peker på at ytterligere 100 millioner kroner fra Enova nå er øremerket tiltak i husholdningene. Det følger av regjeringens budsjettforlik med SV.

– Man kan få 47.500 kroner i støtte for solceller, er dette for vanlige folk?

– Det er klart man skal betale en del selv, men dette er penger man vil få igjen, på lavere strømregning gjennom månedene og årene etterpå, sier Eide.

Han understreker at Enovas hovedformål er å utvikle nye klimavennlige løsninger og ny teknologi.

– Man skal sørge for å få opp volumet, få utviklet teknologien, og så vil etter hvert prisen falle og tilgjengeligheten øke slik at man en gang i fremtiden kan klare dette helt uten subsidier, sier Eide.

– Men slik prisene er nå. Er dette en ordning folk med lavere inntekt kan benytte seg av? Eller er det de som allerede har romslig økonomi som skal kunne spare mer penger på strøm?

– De som har ordentlig romslig økonomi kan jo gjøre dette uten støtte. Så tanken med at Enova bidrar, er å gjøre det tilgjengelig for flere mennesker, og det vil jo typisk være folk som for eksempel har hus, enebolig eller rekkehus, sier Eide.

SKAL LØNNE SEG: Espen Barth Eide, her på klimatoppmøtet i Glasgow i fjor, sier Enovas formål er å gjøre sparetiltak billigere på sikt. Foto: Aage Aune / TV 2

Kan overføres til Husbanken

I januar i år varslet regjeringen at de øker bevilgningen til Enova med 750 millioner kroner. Av dem skal 100 millioner gå til tiltak som kan gi lavere strømregninger i kommunale boliger.

SV har også bedt regjeringen vurdere om arbeidet med energitiltak med velprøvd teknologi, som varmpepumper, skal overføres til Husbanken.