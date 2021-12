Velgerne gir Støre og Vedum strømsjokk

Hvetebrødsdagene er definitivt over for regjeringspartiene. Nå har de fått to kriser i fanget og har måttet tåle kritikk for å reagere for sent, både på smitteøkningen og på strømsjokket som har slått kraftig inn i husholdningsbudsjettet til vanlige folk.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud. Foto: Frode Sunde / TV 2

Samtidig renner pengene inn til offentlig eide kraftselskaper. 90 prosent av den norske strømproduksjonen er offentlig eid, av kommuner, fylker og staten. Jeg tror folk har vanskelig for å forstå hvordan fellesskapet skal håve inn milliarder i økte inntekter, uten at noe av det kommer tilbake til de som betaler de rekordhøye strømregningene.

Nå skal vi riktignok få åtte øre i avslag på elavgiften i januar, februar og mars neste år, men det har åpenbart ikke roet ned frustrerte velgere, som betalte nesten 200 øre per kilowattime på strømregningen som sist dumpet ned i innboksen.

Kanskje undervurderte statsminister Støre og finansminister Vedum sprengkraften i strømsjokket da regjeringspartiene i ukevis satt og forhandlet statsbudsjett med SV.

For det er fristende, både for regjeringspartiene og for de som styrer landets kraftkommuner og -fylker, å bruke den økte inntekten på andre gode formål. Men hvis det blir et rop etter akutt kompensasjon fra velgere som sitter hjemme og fryser mens strømregningen skyter i været, kan de samme partiene begynne å slite. Det er nok det som rammer regjeringspartiene nå.

Både Ap og Sp taper velgere i hopetall på Kantars desember-barometer, utført på oppdrag for TV 2. Hadde det vært valg i dag, ville ikke regjeringspartiene hatt flertall med SV. Statsminister Jonas Gahr Støre måtte ha hatt støtte fra Rødt, i tillegg, for å danne flertall.

Ap har mistet 123.000 velgere til andre partier siden valget i september, og klarer bare å hente tilbake 71.000. Ap mister velgere til de fleste partier, men klart mest til Høyre og SV. I tillegg har over 100.000 Ap-velgere satt seg på gjerdet. For Sp er det ikke noe bedre, snarere tvert imot. 84.000 velgere har gått til andre partier, mens nesten 48.000 har satt seg på gjerdet. Vedums parti henter bare 25.000 velgere tilbake (!).

SV og Høyre gjør byks fremover på målingen. Begge opplever lojalitet fra nesten 9 av 10 tidligere velgere og plukker med seg en del fra andre partier, særlig Ap. Det er verdt å merke seg at det kun er Høyre som går frem av de fire borgerlige partiene. Frp, som har vært veldig synlige og høylytte i sin kritikk av regjeringens strømpris-håndtering, faller ned til 10 prosents oppslutning på denne målingen. Det skyldes i hovedsak at de mister velgere til Høyre og til gjerdet.

Etter halvannet år med Bent Høie og hans beroligende stemme, er det kanskje ikke like betryggende for engstelige nordmenn at det er Høies argeste kritiker som nå har overtatt podiet sammen med folkehelsemyndighetene.

Det er ikke unaturlig at en ny statsråd trenger tid til å jobbe seg inn i rollen. Men Høyre har åpenbart ikke tenkt å gi helseminister Ingvild Kjerkol mer tid. De siste ukene har Høyres fremste politikere, anført av Erna Solberg, hamret løs på den nye regjeringens håndtering av pandemien. Kjerkol har ikke nevneverdig rom for å gjøre feil nå som vi nærmer oss nok en jul med nye mutanter og bekymringsfulle smitteutbrudd.

Det kan se ut som om regjeringen taper velgere til høyresiden på grunn av pandemi-håndteringen, mens velgere som er frustrerte over strømprisene går til venstresiden.

Det er mye som står på spill for den relativt ferske regjeringen i disse ukene. Velgernes førsteinntrykk av en ny regjering er alltid krevende å endre på, i hvert fall hvis det er dårlig.

Derfor må helseminister Ingvild Kjerkols nye tiltak denne uken ikke være strengere enn at de aksepteres av en tiltakstrøtt befolkning, eller så svake at julefeiringen avlyses om en uke eller to. Den balansen kan være hårfin og er krevende i en situasjon med nye mutanter og mye usikkerhet.

Samtidig må statsminister Jonas Gahr Støre varslede «avklaring» på hva regjeringen gjør for å hjelpe vanlige folk med strømsjokket, være troverdig. Den skal komme før jul. Han har et par uker på seg. Det spørs om det er tilstrekkelig for å sikre julefred for regjeringspartiene. I disse dager får innbyggerne nok en sjokkregning i postkassen for strømforbruket i november.

Kanskje Støre like gjerne kan be en stille aftenbønn om at meteorologene tar feil, at en varmebølge er rett rundt hjørnet, at regn vil fylle magasinene og at vind setter fart i turbinene.