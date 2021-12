Slik forklarer strømeksperten de høye prisene

– Det er bare å se på de siste to årene vi har vært i gjennom. Vi har kommet fra nesten helt nullpriser i fjor, og er nå oppe på ekstreme nye rekorder nesten hver uke, sier strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til TV 2.

Han peker på klimaendringene som en forklaring på de skyhøye prisene, og sier folk må være forberedt på at det fremdeles vil være store prissvingninger framover.

– Det er en del av de store klimatiske endringene vi står foran i et grønt skifte som gjør at prisene endrer seg betydelig fra tid til annen, fordi vi er så væravhengige og det skjer store endringer over hele verden, forklarer Lilleholt.

SPÅR HØYE PRISER: Strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight spår at strømprisene vil fortsette å holde seg høye de neste fem årene. Foto: Volue Insight

Det var Dagens Næringsliv (DN) som først omtalte saken, hvor Lilleholt sa det kan gå fem år før de store prissvingningene stabiliserer seg på rundt 50 øre per kilowattime.

Preger hele markedet

Ny klima- og energipolitikk i EU og Europa preger også det norske markedet.

Kraftgiganten Tyskland har begynt avviklingen av landets kjernekraftindustri, og var store motstandere av forslaget om å regne atomkraftverk som «grønne» under klimatoppmøtet COP26 i Glasgow forrige måned.

– Tyskland vil i løpet av 2021 og 2022 stenge 100 TWh, som er nesten like mye som Norge produserer med sin vannkraft. Det er kun på to år med kullkraft og kjernekraft, og det er klart det vil skape en annen balanse i hele det europeiske kraftmarkedet, forklarer Lilleholt.

En TWh (terawattime) tilsvarer en milliard kilowattimer. Et årsforbruk i Oslo ligger per dags dato på rundt 18 TWh, som utgjør 15 prosent av Norges årsforbruk, ifølge DN.

– Samtidig er det målsetninger i EU om å bygge nesten 100 TWh med ny fornybar energi hvert år, men vi klarer ikke bygge mer enn 50. Derfor blir det en ubalanse når avviklingen skjer raskere enn tiden det tar å bygge nytt, sier han.

DYRT: Flere kan få et prissjokk når de får strømregningen for november. Det kan bli en normal affære ifølge strømekspert. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Høye gasspriser

Norge er ikke EU-medlem, men samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål. I 2018 tilsluttet Norge seg også EU-byrået for energisamarbeid i Europa, Acer, gjennom EUs tredje energimarkedspakke. I tillegg har Norge gått med på å bygge en ny strømkabel mellom Storbritannia og Norge for deling av energi, kalt North Sea Link.

– Vi kommer stadig nærmere et europeisk fellesmarked hvor vi har kabler som forbinder hverandre. Hvis det går litt for sent med den fornybare energien, så vil man komme i ubalanse og prisene vil være mer avhengig av gassmarkedet, forklarer Lilleholt.

Samtidig peker strømeksperten på at økte gasspriser også er bra for Norge, siden vi er en oljenasjon og tjener mye på salg av olje og gass til utlandet for høye priser.

– Det er forskjellige måter å vinkle det på, sier han.

Lilleholt tror heller ikke at politikerne vil trekke seg fra EU-samarbeidet nå.

– Jeg tror det er veldig vanskelig å gjøre noe med dette markedet fordi det er investert i både kabler og kraftsystemer basert på forutsetninger som er tilstede i markedet, sier han.

– Men det er klart at om man har ekstra produksjon her som et overskudd, så er det viktig at man også legger til grunn for en del investeringer i forbruk.

Rekordsalg av ved

Dyre strømregninger har også ført til at flere nordmenn satser på vedfyring for å holde seg ekstra varme i vinter. Siden september har det vært en rekordøkning, og hittil i vinter har vedsalget vært tre ganger så høyt som normalt.

Norsk vedsentral sier de nå er tom for bjørkeved på grunn av den økte etterspørselen, og nordmenn kan risikere å måtte betale opp mot 1000 kroner for en tusenliters sekk på Finn.no.

REKORDSALG: Vedsalget har tredoblet seg sammenlignet med tidligere år. Dyre strømregninger skal være en stor del av grunnen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Lover avklaring

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har lovet en strøm-avklaring før jul.

STRØMAVKLARING: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sagt regjeringen jobber med en strømavklaring før jul. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er en situasjon som treffer veldig mange. Det er en situasjon vi ikke har hatt på 25 år siden. Nå skal vi komme med hjelp til dem som rammes spesielt hardt, sa Støre søndag.

– Vi må lage ordninger som er treffsikre i forhold til de som rammes spesielt hardt av vanlige husholdninger. Det jobber vi med, men det tar noe tid.