Varsler nye inngripende tiltak tirsdag: – Vil få negative konsekvenser

Omikron-utbruddet fører til behov for nye, strenge nasjonale tiltak. Disse kommer på tirsdag, sier helseminister Ingvild Kjerkol til TV 2.

Saken oppdateres!

Med kun tre uker igjen til jul, skaper den nye og svært smittsomme omikron-varianten trøbbel i Norge.

Så langt er 19 personer bekreftet smittet med varianten som først ble oppdaget i Sør-Afrika, men tallet er ventet å øke.

– Nye og sterke tiltak

I tillegg er det et høyt antall som fortsatt blir smittet av delta-varianten. Det betyr at det blir behov for nye og strengere tiltak.

Det bekrefter helseminister Ingvild Kjerkol.

– Vi kommer til å komme med nye sterke tiltak i morgen fordi vi ser at vi har høyt smittetrykk med delta-varianten, også får vi omikron på toppen. Det gjør oss bekymret på vegne av helsevesenet og deres evne til å gi forsvarlige tjenester og følge opp alle pasienter, sier hun til TV 2.

Fagmyndighetene jobber med å gi sine anbefalinger til regjeringen, men Kjerkol sier at det vil være snakk om kontaktreduserende tiltak.

– Vi vurderer balansen i det gjennom kvelden. Vi vil kommunisere de klart når regjeringen har tatt beslutningen tirsdag, sier hun.

– Må ha kontroll

Kjerkol sier at de har vært opptatt av å unngå en nedstenging, men understreker at alle tiltak vil få negative konsekvenser.

– Men vi må ha kontroll gjennom pandemien. Og med kontroll mener vi at sykehusene får ivaretatt pasientene på en best mulig måte.

Kjerkol sier at det er flere tiltak som ligger på bordet.

– Vi vurderer flere tiltak. Men det handler om å begrense kontakt i en tid hvor samfunnet øker mobiliteten som følger av julehandel og mer reising, sier hun.

– Ikke aktuelt

Flere store byer er nå underlagt regionale tiltak, som vil si at det er regjeringen som bestemmer hvilke tiltak som gjelder.

I disse byene vil derfor ikke bruk av koronapass for å lette på tiltak være aktuelt, opplyser Kjerkol til TV 2.

– Vi ønsker at de tiltakene vi har besluttet skal virke, sier statsråden som understreker at de vil komme nærmere tilbake til dette på tirsdagens pressekonferanse.