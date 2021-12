Venter på strøm-svar fra Støre – nå får han kalddusj av velgerne

Velgerne flykter fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mens han forsøker å håndtere de to krisene på strøm og korona. – Regjeringen henger etter, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Mens nordmenn venter på at regjeringen skal komme med nye strømtiltak, gir velgerne statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum klar tilbakemelding om innsatsen så langt.

I Kantars desember-måling for TV 2 faller Arbeiderpartiet mest av alle partiene, med hele 3,4 prosentpoeng fra forrige måling.

Partiet havner på 23,4 prosent, og er ikke lenger landets største parti.

Det går heller ikke veien for Senterpartiet. De går tilbake 1,4 prosentpoeng og lander på 10,7 prosent.

Samtidig gjør Høyre et byks og blir Norges største parti. Partiet går frem med 3,2 prosentpoeng, og får 24,6 prosent.

Høyre-leder Erna Solberg tror velgerne nå straffer Støre-regjeringen for å være bakpå med koronatiltak og grep for å bøte på høye strømpriser.

Solberg: – Regjeringen henger etter

Mandag kveld jobber regjeringen på spreng for å finne en løsning på strømkrisen.

TV 2 erfarer at regjeringen håper på å legge frem nye strømtiltak i løpet av de neste dagene.

Målet er å utbetale penger til de med lavest inntekt allerede før jul.

Men det går for sakte, mener flere opposisjonspolitikere. Solberg tror det er blant årsakene til at regjeringspartiene faller på desember-målingen – og at hennes parti stiger.

– Vi ser jo at regjeringen henger litt etter. Det er vanskelig å sitte i regjering og ha lange prosesser, og det er kanskje noe folk ikke er vant til med Ap og Sp, som ofte har kritisert andre regjeringer, sier Solberg til TV 2.

– Kanskje folk nå ser at de lovet litt mer enn de klarer å levere.

I tillegg til høye strømpriser, peker Solberg på «bråk rundt budsjettet» og den pågående pandemien som årsaker – etter at hennes parti har kritisert regjeringens krisehåndtering i flere uker.

– Alt dette bidrar sikkert til at det er krevende og vanskelig å sitte i regjering. Men de har heller ikke vært så veldig «på» med tidlige løsninger på noen av disse områdene, sier Solberg.

VELGERSTRAFF: Høyre-leder Erna Solberg på talerstolen i Stortinget, der høye strømpriser har vært et hyppig tema de siste ukene. Foto: Ole Berg-Rusten

– Erna bør være forsiktig

– Det er en dårlig måling for Ap, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Jonas Gahr Støre har ikke anledning til å kommentere målingen tirsdag kveld. Men i hans sted, vedkjenner Stenseng at pandemihåndtering og strømkrise er utfordrende for regjeringspartiene.

– Jeg tror folk er utålmodige. Nå jobber vi hver eneste dag med nye, treffsikre tiltak, sier hun, og peker på at statsminister Støre har varslet at det kommer en avklaring på strømtiltak før jul.

Hun reagerer på kritikken fra den tidligere statsministeren.

– Jeg synes Erna Solberg bør være litt forsiktig med å kritisere når det gjelder å gjøre det vanskeligere for vanlige folk, sier Stenseng.

UTFORDRENDE: Både pandemien og strømkrisen skaper utfordringer for regjeringen, mener partisekretær Kjersti Stenseng. Foto: Terje Pedersen

– Regjeringen har lagt ganske mange kraftfulle tiltak på bordet i budsjettet, både når det gjelder strøm, på el-avgiften, og på andre budsjettprioriteringer som faktisk gjør at andre folk får det bedre - etter åtte år med Erna Solberg som har vært ansvarlig for mange av de usosiale kuttene.

SV: – Må snu hver stein

Dersom det var valg i dag, hadde regjeringspartiene mistet flertallet med SV, ifølge TV 2s måling. Dette til tross for SVs oppgang på 1,2 prosentpoeng til 9,8 prosent.

SV-leder Audun Lysbakken tror oppgangen skyldes at velgerne «ser at den rollen SV kan spille utenfor regjering faktisk kan gi både fart og farge. »

– Det viser at mange ønsker at det nye flertallet skal levere skikkelig forandring og være mer utålmodige enn det regjeringen fremstår som, sier han.

Og nå er SV utålmodige på strømtiltak.

– Hva tenker du om tidshorisonten som er her nå?

– Jeg ser at statsministeren sier han vil komme med en plan før jul. Det er veldig bra. Men det er klart at klokken tikker når det gjelder muligheten for også å få ut penger før jul, sier Lysbakken, og legger til:

– Jeg skjønner at det kan være krevende, men min oppfordring til regjeringen er å snu hver stein for å få det til. Vi håper det vil være mulig, i alle fall for noen av de om har den aller vanskeligste økonomien.