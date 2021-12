Vraket Dale: – Jævlig brutalt

Johannes Dale ble nummer fem i verdenscupen sammenlagt sist sesong, og tok også to individuelle VM-medaljer og en enkeltseier på sprinten i Hochfilzen.

Denne sesongen har derimot startet svakt for 24-åringen, som har resultatrekken 26-35-40-23 i de fire første konkurransene.

I dag kom uttaket til neste verdenscuprunde i Hochfilzen, og der var Dale vraket.

– Det var selvfølgelig noe jeg tenkte kunne skje, det kom ikke som lyn fra klar himmel. Jeg hadde et håp om å få en helg til på å vise hva jeg egentlig kan, men jeg er ikke sjokkert eller ufattelig sint, sier Dale.

Tror OL-toget har gått

Han opplyser at han fikk beskjeden om Hochfilzen-vrakingen før helgas konkurranser i Östersund, på fredagen.

Filip Fjeld Andersen, som hadde en 9. plass som beste resultat i Östersund og som også gikk til topps i IBU-cupen denne uka, er inne som erstatter for Dale.

Og skal man tro Dale, kommer han ikke til å få konkurrere mer i verdenscupen på denne siden av jul. Det betyr i så fall at også verdenscuprennene i franske Annecy går uten hans deltakelse.

– Jeg har egentlig slått meg til ro med at jeg venter til etter jul, med mindre noe spesielt skjer. Jeg ser på Oberhof i januar som neste sjanse. Jeg føler meg veldig klar og veldig motivert for å komme meg tilbake dit.

– Har du fått beskjed om det?

– Jeg har ikke fått direkte beskjed om det, men samtidig ser jeg ikke noen annen vei. Da må det skje noe spesielt, sier Dale.

Fire OL-plasser på herrelaget tas ut før årsskiftet. OL-troppen kompletteres i etterkant av konkurransene i Oberhof, som betyr at Dale i beste fall har dårlig tid.

Hovedpersonen selv mener OL-toget i praksis har gått.

– Jeg er realistisk oppi det hele. OL-sjansene, med tanke på distanserenn og stafett, er mer eller mindre kjørt. Umiddelbart etter å ha fått beskjeden (om at han er vraket til Hochfilzen) var målet mitt å få være med til OL som reserve. Men sjansene for at jeg får gå noe er små. Planene for sesongen endrer seg veldig fort etter en sånn beskjed, hodet må omstilles litt. Jeg gir det 10 prosent sjanse for at jeg får gå OL, men da er jeg raus, sier han.

Vil bruke motgangen positivt

Johannes Dale har fått oppleve et par tøffe uttak den siste tiden: Underveis i VM, da han hadde tatt to individuelle medaljer og lå som tredjemann i sammendraget i verdenscupen, fikk han beskjed om at han var vraket til stafetten.

Og fire renn ut i den nye sesongen tar han allerede farvel med OL-drømmen.

– Jeg har fått et par i trynet, og her og nå føles det jævlig brutalt. Men på lenger sikt tror jeg det kan være bra. Det gir meg en voldsom motivasjon, for dette skal ikke skje igjen, for å si det sånn. At jeg skal levere som jeg har gjort nå - det skal jeg sørge for at aldri skjer igjen, sier han.

Dale følte han var på rett vei under søndagens jaktstart, der han gikk seg opp fra 40. til 23. plass.

– Jeg hadde bestemt meg for å gi litt faen, og kanskje var det det som skulle til. Det verste med alt dette er jeg føler jeg har levert så langt under det jeg er god for.

– Hva er grunnen til at du har underprestert?

– Jeg skyter bra på trening, så jeg kan jo skyte. Jeg har snakket med Siegfried (Mazet), og den eneste forskjellen på trening og konkurranse er omstendighetene. Jeg blir kanskje litt defensiv og prøver å være nøye, og i skiskyting er ikke det alltid en god oppskrift. Som regel er det bare å kjøre på og flyte litt, sier Johannes Dale.

TV 2 har foreløpig ikke lyktes med å innhente en kommentar fra landslagssjef Per Arne Botnan.