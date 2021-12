Etter at statsbudsjettet for 2022 ble vedtatt, er det klart at en hel del ladbare hybrider får en kraftig avgiftsøkning.

Enkelte, som for eksempel luksus-SUVen Bentley Bentayga Hybrid, kan bli opptil 100.000 kroner dyrere, som resultat av dette.

I tillegg er det en annen faktor, som norske politikere ikke rår over, som tilsier en ytterligere prisøkning på denne bilen i 2022. Mer om hva det er får du vite i videoen over.

Slik kan du spare 600.000 kroner på luksus-SUVen

Kun én bil igjen

Disse to faktorene er en viktige. Men det finnes også noen andre grunner til at du kanskje rett og slett skulle innvilget deg denne drømmebilen akkurat i år. Du må imidlertid være rask.

– Den siste tiden har det virkelig gått unna. Nylig leverte vi ut fire ladbare Bentley Bentayga på én uke. Nå har vi bare én bil igjen, som kan registreres før nyttår, forteller Christian Gottschalk hos Bentley Norge.

Her avdukes en av verdens mest eksklusive biler – i Norge

Mesterstykke

Vi har testet nye Bentayga Hybrid – og konkluderer blant annet slik:

Bentyaga var, er og vil i lang tid forbli et mesterstykke av en luksus-SUV. Du kan mene hva du vil om utvendig design – men kvalitetsfølelsen, komforten og utstrålingen til denne bilen er nesten uten sidestykke.

Per november var det registrert 17 nye Bentley i Norge. 12 av disse er SUV-en Bentayga – fire av dem er coupeen Continental GT – og én er selve flaggskipet: Flying Spur.

Video: Her kan du se vår test av en av Norges aller mest eksklusive nybiler:

Les hele testen av Bentley Bentayga Hybrid her