Europatopp om Qatar: – Det har vært en viktig utvikling

Bjørn Magnus Berge er visegeneralsekretær i Europarådet, som blant annet jobber for å fremme og beskytte menneskerettigheter innen sport.

Under et år før fotball-VM i Qatar sparkes i gang sier han at vilkårene for fremmedarbeidere i landet, har bedret seg de siste elleve årene.

– Det har skjedd en del siden Qatar ble tildelt VM i 2010. Her har FIFA og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) jobbet tett med myndighetene i landet for å bedre standardene til arbeiderne i landet, og de har vedtatt lovendringer og blant annet innført minstelønn for arbeiderne. Det betyr ikke at vi er i mål med den prosessen, men det har vært en viktig utvikling, sier Berge.

Han forteller at en av komiteene i Europarådets parlamentariske forsamling nylig avga en enstemmig rapport.

– Det var en ganske balansert rapport om situasjonen knyttet til fotball-VM i Qatar. Der trekker de frem de positive utviklingstrekkene som har funnet sted, men sier også at man må fortsette å legge press på FIFA og myndighetene i landet for å bedre arbeidernes situasjon.

For en måned siden la Amnesty frem en rapport, som blant annet peker på at migrantarbeidernes dødsfall forblir dårlig undersøkt, at manglende lønnsutbetaling fortsatt er utbredt, at voldelige arbeidsgivere slipper straff, at noen arbeidsgivere er imot eller forbyr arbeidsinnvandrere fra å bytte jobb og at migrantarbeidere blir fratatt retten til å danne og bli med i fagforeninger.

– Husk på at det er nye lover som skal gjennomføres, og at ting vil ta tid. Det som er viktig er at myndighetene i landet har tatt initiativ for å bedre situasjonen. Det er fakta. Det tror jeg ikke hadde skjedd uten at Qatar ble tildelt VM i 2010, sier Berge.

– Hvordan ser du på presset fra norske supportere og landslagets markeringer i den sammenhengen?

– Jeg tror de har vært viktige. De er positive, fordi vi må fortsette å legge press på myndighetene i Qatar og på FIFA. Å rette oppmerksomheten mot utfordringene i landet når det gjelder menneskerettighetene og respekten for disse, er riktig og bra, sier Berge.

Vil ha nye overgangsregler

Som en av toppene i Europarådet, jobber han også med regler knyttet til overganger innen fotballen. Berge forteller at de nå jobber for å få på plass et system, som skal gi mer transparente overganger.

– Det som ligger som et forslag, er å etablere et «clearing house». Det betyr at alt skal gjennom den samme kverna, og at overgangssummer, agenthonorarer og alt annet skal være synlig og listes det samme stedet, sier han.

Berge forklarer at forslaget, som er utarbeidet av Europarådets korrupsjonseksperter, innebærer at enhver overgang skal gjennom ett felles system.

Det håper han skal gi økt fokus på enkelte agenters svimlende honorarer, som han kaller et problem.