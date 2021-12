CL-kometen bodde på gaten: – En del av livet jeg ikke trenger å vite noe om

Se onsdagens Champions League-kamper på TV 2 Play.

– Enkelte mennesker kjøper seg Casio-klokker, andre kjøper Rolex. Vi kjøpte en Rolex.

Ordene tilhører Villarreals visepresident, José Manuel llaneza. Uttalelsen kom da klubben sikret seg Arnaut Danjuma i august 2021.

Illaneza har foreløpig sine ord i behold.

Arnaut Danjuma har tatt La Liga med storm. Det var få spanjoler som hadde hørt om 24-åringen da han ble hentet fra Championship-klubben Bournemouth. 7. desember står venstrevingen med fem mål og to målgivende pasninger i hjemlig liga, samt to scoringer og en assist i Champions League.

ÅRETS SPILLER: Danjuma gjorde suksess i Sør-England. Siste sesong i Bournemouth ble nederlenderen kåret til årets spiller. Foto: Andrew Yates

– Jeg tror det er mange som kan navnet mitt nå, sier 24-åringen etter en glitrende høst i gult.

Fikk livet snudd på hodet

Livet som stjerne i Sør-Spania står i enorm kontrast til livet Danjuma levde for 20 år siden.

Foreldrene, hans nederlandske far, Cees, og hans nigerianske mor, Hauwa, skilte seg da Arnaut var fire år gammel.

Skilsmissen førte fireåringens mor ut i en meget vanskelig økonomisk situasjon, noe som gjorde at familien måtte bo på gaten. Det var netter der mor og de tre barna måtte bo i bilen, eller var heldige og fikk sove hos venner.

Til slutt ble situasjonen så ille at nederlandske myndigheter måtte bryte inn - Arnaut og hans to søsken måtte forlate moren og bo hos en fosterfamilie.

– Det var veldig vanskelig å bli tatt bort fra familien. Jeg er veldig knyttet til dem og har alltid vært det. De har alltid gjort alt de kunne for meg, så jeg verdsetter virkelig foreldrene mine for det de er.

Nytt liv, men færre muligheter

Fotballen har alltid betydd mye for venstrevingen, og det var da familien ble splittet at fire år gamle Arnaut fant sin store kjærlighet til lærkulen.

– Brukte du fotballen for å takle det?

– Ja, 100 prosent. Det var mitt eneste fristed på det tidspunktet. Hver gang jeg var trist, lei meg eller ikke følte meg bra, tok jeg ballen med meg og gikk ut. Da jeg sparket ballen, glemte jeg alt det andre som pågikk i livet mitt.

Fireåringen slapp å sove i bilen eller være avhengig av rause venner for å få tak over hodet, men livet hos fosterfamilien ble heller ingen idyll.

– Jeg spilte for den lokale klubben FC Oss, men fosterfamilien ville aldri kjøre meg til trening eller til skolen. Som liten var det veldig vanskelig å forstå hvorfor.

Heldigvis for den lille gutten, bodde faren hans i samme by.

– Faren min pleide å hente meg om morgenen, kjøre meg til skolen, så hentet han meg på skolen, kjørte meg hjem til fosterfamilien, før han hentet meg igjen senere på dagen og kjørte meg til trening.

Danjuma har fått spørsmål om hvorfor han ikke kunne bo med faren sin i oppveksten, men sier han ikke vet hvorfor ting ble som de ble.

– Jeg har aldri spurt foreldrene mine om det. Det er en del av livet jeg ikke trenger å vite noe om, sier 24-åringen i et tidligere intervju med Bournemouth.

Finner noe positivt i en tøff oppvekst

Men noe er Villarreal-spilleren sikker på. En tøff og uforutsigbar oppvekst har gjort ham sterk. Skulle han oppleve motgang på banen, er det ingenting sammenlignet med hva han taklet som ung gutt.

– Jeg er blitt velsignet med en tøff barndom. Det var ikke lett å vokse opp. Men jeg har aldri latt det hindre meg og jeg er glad for at jeg gikk gjennom en veldig tøff periode i livet.

– Jeg tenker at det virkelig har hjulpet meg til å bli sterkere mentalt. Det har gjort at jeg ble tidlig voksen. Når jeg ser tilbake på det nå, så velger jeg å se positivt på det.

– Men det er klart, hvis du blir tatt bort fra familien din som barn, så er det ikke lett. Realiteten i at livet kan være ganske urettferdig treffer deg ganske tidlig, sier 24-åringen.

24-åringen er en reflektert ung mann. På spørsmål om han har noen råd til barn som skulle havne i lignende situasjon svarer Danjuma følgende.

– Jeg kom meg gjennom dette fordi jeg var bevisst på å ha gode folk rundt meg. Jeg bygde en sirkel rundt meg med personer jeg stolte på og som fortsatt er en stor del av livet mitt, sier Villarreal-vingen.

– Jeg tror det er mange i fotballindustrien som har feil personer rundt seg. Ta med deg folk fra begynnelsen av karriere, noen man kan gråte og le sammen med, det er mitt beste råd.

Spesiell og meningsfull feiring

I likhet med mange notoriske målscorere har venstrevingen laget seg en feiring supportere er blitt nysgjerrige på. Med hendene lager Danjuma noe som skal forestille en kobraslange.

KOBRA-FEIRING: Danjuma feirer scoring i Champions League-møtet med Young Boys. Foto: JOSE JORDAN

– I oppveksten spilte jeg alltid fotball med den samme gjengen. Én av guttene, en tynn og liten fyr, men med en ekstrem ballkontroll, han betydde mye for meg. Vi pleide å kalle ham Kobraen, og feiringen er min måte å vise til kameratene mine at de fortsatt er med meg, på en måte.

PSV-spiller, men motgangen fortsatte

I 2008, som elleveåring, signerte Arnaut Danjuma med ungdomsakademiet i PSV. Talentet var ubestridt, men der de andre, jevngamle fikk kontrakter og ble satset på, følte vingen seg oversett.

– Jeg skylder PSV masse, jeg var der i ni år og de hjalp meg utrolig mye, sier 24-åringen.

– Men det var en tid der det virket som alle fikk kontrakter, alle fikk nye biler, kjøpte seg hus, kom seg videre i livet, mens jeg tok bussen til trening.

Da fant Danjuma styrke i motgangen han har opplevd tidligere i livet. Litt oppoverbakke på fotballbanen skulle ikke ta fra ham fremtidshåpet.

– Jeg har aldri sluttet å ha troen på meg selv. Det tror jeg bare blir viktigere jo høyere nivå man spiller på.

– Da jeg var yngre trodde jeg at jeg kom til å vinne Ballon d'or, sier Danjuma med et smil.

Med sammenbitte tenner spilte venstrevingen seg til kontrakt med PSV, men det var i NEC Nijmegen han skulle få sjansen på den største scenen i Nederland.

– Hvis du ser på de største spillerne i verden, så er det utrolig få som ikke har opplevd motgang. Jeg tror det er med på å bygge en karakter som er nødvendig for å bli best mulig.

14 mål og 17 målgivende pasninger på 46 kamper gjorde at flere fikk øynene opp for talentet. Club Brugge ble neste stoppested.

Senere har det blitt to sesonger i Bournemouth, der den siste ble kronet med prisen "årets spiller", før de spanske Europaligamesterne fikk øynene opp for nederlenderen.

Hentet for enorm sum penger

Da Danjuma ble hentet til Villarreal i august, ble om lag 200 millioner kroner lagt på bordet. Det gjorde 24-åringen til "Den gule ubåtens" nest dyreste kjøp noensinne. Men Danjuma lar ikke prislappen stresse ham.

– Jeg er bare ekstremt glad for at noen er villig til å betale så mye penger for meg. Det trigger meg bare til å ville gi mer tilbake, være en så god utgave av meg selv som mulig, sier kantspilleren.

Suksessen har vært formidabel og supporterne har allerede gitt 24-åringen kallenavnet "Danjumamagic". Nederlenderen mener selv overgangen fra engelsk til spansk fotball har gått lekende lett, men vil ikke gi seg selv æren for det.

– Det handler om måten jeg er blitt tatt i mot på og måten klubben er strukturert. Dette er en familieklubb. Alle har vært helt fantastiske.

SJEFEN: Danjuma gir mye av æren for rask suksess i Spania til Villarreal-trener Unai Emery. Foto: PABLO MORANO

– Unai Emery er nok den beste treneren jeg noensinne har spilt under. Han er et taktisk geni og har hjulpet meg utrolig mye.

Og skal man tro den offensive venstrevingen er det langt mer i vente for både Villarreal og større klubber.

– Jeg har fått en veldig bra start her, jeg har scoret mål, bidratt med assist, blitt hentet inn på landslaget, men jeg har fortsatt masse å lære, mye å bli bedre på.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan det går, men jeg forventer mye, mye mer av meg selv enn der jeg er nå.

Trolig er det en kombinasjon av talent og en enorm iver etter stadig å bli bedre som gjør Arnaut Danjuma attraktiv for flere av Europas største klubber. Liverpool er blant klubbene som skal ønske seg nederlenderens tjenester.

