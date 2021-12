«Farmen»-deltakerne blir samboere

Mohammed Sarmadawy (27) og Simon Tronstad Jacobsen (23) ble gode venner etter Farmen-oppholdet. Nå har de tatt vennskapet et steg videre, og blir samboere.

– Simon har fått en bitteliten plass i leiligheten min, så om et par måneder skal du ikke se bort i fra at Simon er på plass i «Casa de Mohammed», forteller Sarmadawy til God kveld Norge.

– kommer seg litt nærmere Tonje

Jacobsen bor fortsatt i Tromsø, men flytter etter planen inn i Mohammed Sarmadawy leilighet i Oslo i februar.

– Det å kunne ta Simon inn og introdusere han for Oslo, og ta han litt under vingene blir kjempegøy. Simon er en fantastisk fyr, og noen må jo ta ansvar for at han kommer seg litt nærmere Tonje. Det er egentlig mitt «mission», sier Sarmadawy.

Det er ingen hemmelighet at Simon Tronstad Jacobsen og Tonje Frigstad fikk god kjemi inne på gården, noe som har fortsatt etter Farmen-oppholdet. Frigstad bor for tiden i Kristiansand, men har tidligere fortalt at også hun har planer om å flytte til Oslo.

– Tror du Tonje kommer til å være mye i leiligheten?

– Oi, shit. Det har jeg faktisk ikke tenkt på. Jeg har kanskje brent meg der. Kanskje jeg må avlyse det hele, sier Sarmadawy spøkefullt.

Sarmadawy legger til at Tonje også er hjertelig velkommen til å flytte inn i leiligheten hans hun også.

– Jeg gleder meg til Simon flytter inn, og Tonje kan godt flytte inn hun også. Det går helt fint, sier han.

Tror det blir episk

I likhet med Sarmadawy, gleder også Simon Tronstad Jacobsen seg til å flytte inn med kompisen.

– Det blir helt fantastisk. Mohammed er ekstremt inspirerende type å være rund. Han har ekstremt gode verdier, og er artig å være med, skryter Jacobsen av Sarmadawy.

Jacobsen forteller at de to tidligere Farmen-deltakerne, som snart blir samboere, begge to er positive typer som trives godt i hverandre sitt selskap.

– Jeg har ikke vært så mye sammen med han inne på gården, egentlig. Men jeg har ekstremt mye kjærlighet for den gutten der, så det kommer til å bli helt episk, sier Jacobsen.

Mohammed Sarmadawy var den første deltakeren som måtte forlate gården, men fikk en ny mulighet til å bli inne på gården etter Torpet, før han igjen måtte forlate konkurransen. Simon Tronstad Jacobsen tok en fjerdeplass, mens Tonje Frigstad kom på andreplass i Farmen-finalen.