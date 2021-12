Nissedrakt får slakt: – Skjønte hvilken vei dette gikk

– Jeg visste hvilken vei dette gikk da jeg tok på meg drakten, sier komiker og manusforfatter Espen PA Lervaag.

Han er en av fem kjendiser som gjemmer seg bak maskene i TV 2 hjelper degs test av nissekostymer.

Disse nissedraktene er med i testen: Festmagasinet Standard, 2408 kr: Nissefrakk plysj deluxe, parykk og skjegg Jula, 99,90 kr: Nissedrakt 5 deler Jula, 499 kr: Nissedrakt Exclusive 7 deler Europris, 328 kr: Nissedrakt 2 deler, nissemaske m/lue Festmagasinet Standard, 229 kr: Drakt, skjegg og lue Disse draktene var de som var tilgjengelige for kjøp da testen ble utført i midten av november.

Han har lite til overs for nissedrakten han ble tildelt for anledningen.

– Dette er en sånn drakt du kjøper om du har glemt det og må stikke innom et sted i siste liten. Det er kvanta og ikke kvalitet, sier han.

Drakten er fra Jula og koster 99,90. Det er testens billigste nissedrakt, og den havner helt nederst på resultatlista.

Buksa spjærer

Dessuten spjærer buksa ved første gangs bruk.

– Buuuu! Det der gir vi minuspoeng for, sier India Dee Roll Kvangarsnes (11) og Hjalmar Hegvik Ruud (11). De to er programledere for TV 2 hjelper deg junior som sendes på TV 2 Play.

Sammen med Gunnar Fon, ressursansvarlig i kostymeavdelingen ved Den Norske Opera & Ballett, gir de sin dom over de fem nissedraktene.

Jula skriver:

«At et produkt blir ødelagt er beklagelig. Vi kommer til å undersøke det spesifikke produktet. Om man som kunde opplever en feil på produktet, har man alltid rett til å reklamere.»

Bunn og topp

VINNERNISSEN: Denne nissedrakten fra Jula gikk helt til topps. Drar du kjensel på hvem personen bak skjegget er? Svaret får du i TV 2 hjelper degs julespesial. Foto: Line Barka

Jula har også en nissedrakt til med i konkurransen, denne koster 499 kroner. Jula understreker at kundene hittil har vært fornøyd med begge deres nissedrakter.

Den dyrere drakten går helt til topps i konkurransen.

– Fargen var fin, sier India.

– Og detaljene er veldig gode, sier Fon.

Panelet er enige om at denne drakten gir deg mest for pengene.

Nissedrakt til 2400 kroner

Testens desidert dyreste nissedrakt kommer fra Festmagasinet Standard. Frakk, lue, parykk, skjegg og belte har en prislapp på 2408 kroner.

Panelet mener kvaliteten på stoffet er god, men det er likevel noe de savner.

– Du ser jo jeansen. Nissen bruker ikke jeans, sier India.

– Hadde den hatt en bukse, så hadde den fått toppscore. Jeg savner en bukse her, sier Gunnar Fon.

Testens dyreste drakt havner derfor på andreplass.

Fem kjendiser bak maskene

Bak de fem nissedraktene skjuler det seg fem kjendiser.

SER DU HVEM DET ER? Fem kjente fjes skjuler seg bak skjeggene i TV 2 hjelper degs test av nissekostymer. Foto: Une Marvik Hagen

Panelet må derfor som en bonus gjette hvem disse fem kjente personlighetene er.

