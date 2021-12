Vebjørn (8) gikk seg vill etter skolen – kom seg hjem på uventet vis

Onsdag 1. desember skulle åtte år gamle Vebjørn Smith-Meyer fra Tromsø besøke en kompis etter skoletid.

Vebjørn gikk og gikk, og ble etter hvert veldig sliten i beina. Til slutt visste han ikke lenger hvor han var.

For en god stund tilbake hadde storesøster på tolv år fortalt om fenomenet haiking. Vebjørn rakte derfor ut tommelen i håp om å få hjelp.

– Det slo ham som en god idé. Og den første bilen som kom var en taxi. Mannen stoppet og spurte hva det gjaldt. Vebjørn hadde svart at han var sliten og hadde gått seg vill. Heldigvis husket han adressen hjem, forklarer mamma Ingrid Stensen til TV 2.

Var redd for å få kjeft

Taxisjåføren ba tredjeklassingen om å hoppe inn i bilen, og kjørte ham hjem helt kostnadsfritt.

– Da jeg kom hjem fra jobb rundt halv fire, satt Vebjørn i sofaen og latet som om ingenting hadde hendt. Det var søsteren som fortalte meg at han hadde haiket hjem. Da ble jeg sjokkert og lurte på hva som hadde foregått, sier Stensen.

Hun forteller at sønnen var redd for å få kjeft.

– Han skjønte nok at haiking ikke var lurt. Vi forklarte at det ikke er så smart å haike i ung alder. Men, han er i hvert fall løsningsorientert. Vi har aldri hatt en sånn haike-samtale før, men det har vi altså hatt nå, sier hun, og legger til:

– Det var en veldig snill mann, sa Vebjørn.

Stensen sier at sønnen er svært takknemlig, og at han har fått en fin lærdom om at medmennesker ofte har gode intensjoner.

Etter at Nordlys først omtalte saken, har Vebjørn nå øynet håp om å bli kjendis.

– Han er glad for oppmerksomheten. Etter at han så seg selv i avisen, har han bestemt seg for å bli både kjendis og youtuber – og kalle seg for «haiker`n». Han ble så stolt, sier Stensen og ler.

Familien retter en stor takk til mannen som kjørte åtteåringen hjem. Det eneste de vet, er at bilen var hvit med et grønt skilt. Og at mannen var veldig snill.

Har sporet opp sjåføren

Stine Haldorsen er driftsleder i Din Taxi – taxiselskapet i Tromsø med hvite biler og grønn logo.

Hun forteller til TV 2 at de nå har klart å spore opp sjåføren som fikk Vebjørn trygt hjem.

– Vi spurte alle sjåførene om noen kjente seg igjen i historien som ble fremlagt. Da meldte det seg en mann, som kunne fortelle hvor han hadde kjørt. Og det var i samsvar med hvor Vebjørn og familien bor, forklarer Haldorsen.

Sjåføren har kjørt drosje i det nevnte selskapet i om lag seks år.

– Han synes det var veldig hyggelig. Jeg tror han ble overrasket over at det ble så mye omtale omkring hendelsen. Han sa han bare gjorde en del av jobben sin, sier hun, og avslutter:

– Aviser har lett for å omtale alt som er dårlig, så det er veldig koselig når det kommer en «glad-sak». Det er så fint å se at vi kan gjøre noe positivt for innbyggerne i byen.