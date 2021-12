Flere «Norges nye megahit»-låter inn på hitlistene – dette sier kjendisene

I midten av november ble TV 2s nye lørdagssatsning, Norges nye megahit, sparket i gang. I programmet skal seks kjendiser prøve å lage en hitlåt med drahjelp fra erfarne artister og produsenter – og det har flere av deltakerne allerede klart med glans.

Etter premieresendingen toppet tidligere snowboardkjører og programleder Helene Olafsen (31) Spotifys topp 50-liste med megahiten «Ludvig Daae». Senere har hun sikret «Svensk i kväll» og «Glittertind» topplisteplasseringer i tillegg.

Også flere av de øvrige deltakernes låter har gått rett hjem hos folket.

I skrivende stund har totalt seks Norges nye megahit-sanger fått innpass på hitlistene.

TIL TOPPS: Tidligere snowboardkjører og programleder Helene Olafsen har vist seg å være en skikkelig hitmaker under Norges nye megahit. Her under programmets andre sending. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Influenser Martine Lundes (25) «Fuckboy» ligger på en 9. plass. Hakk i hæl følger «Harryhandel Halleluja» og «En Til» på henholdsvis 22. og 24. plass signert TikToker Oskar Westerlin (23).

Se Lunde fremføre hiten «Fuckboy» i videoen øverst i saken.

PARTY: TikToker Oskar Westerlin har kjørt hardt på harryhandel og pils i sine sanger. Her avbildet under Norges nye megahits tredje sending der han fremførte «En Til». Foto: Espen Solli / TV 2

– Sjokkert

For Lunde var det overhodet ikke forventet at «Fuckboy» skulle slå såpass godt an blant lytterne.

– Jeg synes det er skikkelig kult. Jeg ble skikkelig overrasket over at folk har tatt den så godt imot. Det synes jeg er gøy, sier hun overfor TV 2, og innrømmer videre:

GIRL POWER: Influenser Martine Lunde slo tilbake mot slemme gutter med låten «Fuckboy» under Norges nye megahits tredje sending. Nå befinner sangen seg på hitlistene. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg var ganske sikker på at enkelte kom til å like den. Det skjønte jeg, for jeg har jobbet med så sinnssykt flinke folk. Men jeg trodde ikke at den skulle gå så bra. Da ble jeg faktisk litt sjokkert.

25-åringen forteller at hun ikke har noe særlig sangerfaring fra før – med unntak av da hun medvirket i Kevin Boines (28) låt, «Swipe up», for et par år tilbake.

For TikTokeren Oscar Westerlin var det veldig uventende at de to første låtene hans skulle fyke rett inn på hitlistene.

– Det er veldig moro å få såpass god respons på de to første låtene mine, men jeg hadde ikke forventet det, innrømmer Westerlin.

– Har du noe sang- eller musikkerfaring fra før?

– Nei, jeg er helt amatør. Jeg prøvde meg på litt småtterier i 2020, men med lite hell.

Denne ukens tema er jul, og Westerlin velger også denne gangen å kjøre den stilen han føler seg best komfortabel med.

– Det blir en julelåt, også prøver jeg å få inn litt humor i sangen min. Sangstemmen min er hvert fall ikke noe å skryte av.

De små historiene

Helene Olafsen har vist seg å være litt av en «hitmaker» de siste ukene, med topplassering på låtene «Ludvig Daae», «Svensk i kväll» og «Glittertind».

Selv synes Olafsen det er veldig stas at låtene hennes blir så godt likt av det norske folk. Men hun presiserer at låtene hennes ikke hadde blitt en suksess uten det profesjonelle apparatet hun har rundt seg.

– Det må sies at dette skjer jo på ingen måte i et vakuum. Det er flinke folk i alle ledd som er superrutinerte. Allikevel er det jo ingen automatikk at det blir en hit, så jeg synes selvsagt det er veldig stas at de går hjem.

– Hvorfor tror du at låtene dine fenger sånn?

– Jeg har forsøkt å finne små historier som betyr noe for meg. Og som Stian «Staysman» sa: Om du finner noe du bryr deg om, og som tenner noe i deg, er sannsynligheten relativt stor for at den treffer noen andre også.

Denne uken får vi høre nok en låt fra Olafsen, og med den kan hun avsløre så mye som dette:

– Denne ukens låt er nok min favoritt. Jeg har samlet mange av de tingene jeg elsker inn i denne, så jeg gleder meg veldig til å fremføre den, sier Olafsen til TV 2.

Se Norges nye megahit lørdager på TV 2 fra klokken 20.00, og når du vil på TV 2 Play.