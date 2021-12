Rett før Norge stengte ned, møtte skuespilleren veggen

Odin Waage og Hilde Lyrån er to av skuespillerne i den nye stjernespekkede dramaserien «Julestjerna» på TV 2.

Serien handler om åtte ulike sjeler som deltar i en sangkonkurranse, og når scenelyses slukkes er det livet selv de må hanskes med. Både Odin og Hilde har erfaring med artist-verdenen, selv om sistnevnte ikke liker å kalle seg selv for en sanger.

– Jeg pleier å si at jeg er en skuespiller som synger litt. I forbindelse med jobb blir det mye sang, for jeg jobber mye med musikal, revy og det er alltid musikk der. Men det er klart at det har blitt mye synging opp gjennom årene, sier hun til God morgen Norge.

BLÅSER I ALDER: I motsetning til karakteren hun spiller, så bryr ikke Hilde Lyrån seg om alder. Foto: God morgen Norge

Lite til felles med karakterene

I serien spiller Lyrån karakteren «K-La», en dame som både er 60 og sexy.

– Hun er glad i oppmerksomhet, og når du kommer i den alderen trenger man all den promoteringen man kan få, så hun er nok glad for å vise seg i TV sammenheng. Også har hun et eget kosmetikk- og hudpleiemerke som hun liker å promotere veldig når hun har muligheten til det, forteller Lyrån.

Skuespilleren forteller at hun heldigvis ikke har kjent på at det har blitt mindre jobber med årene. Alder ser hun heller ikke på som noen hindring.

– Jeg har egentlig aldri brydd meg så mye om alder, jeg har alltid bare tenkt at det er et tall, så jeg gidder ikke å henge meg opp i det. Hvis jeg begynner å tenke på det blir jeg deppa og det gidder jeg ikke.

«Rådebank»-stjernen Odin Waage spiller den rådville barnestjerna «Didrik». Selv om de begge kom inn i bransjen i ung alder, har han og karakteren lite fellesnevnere ellers.

– Jeg har ikke så mye til felles med han egentlig. Det er sikkert noe, og jeg kan kjenne meg igjen i det å ikke vite helt hvor man skal. Han må på et punkt omkalibrere seg på et vis, han har mista litt veien sin, så han må finne tilbake til noe som har litt substans og er ekte, og det kan jeg kjenne meg igjen i. Og det å ikke vite hvor jeg skal nå og må stoppe å tenke litt.

AKTUELL MED NY TV-SERIE: Odin Waage spiller en av hovedrollene i TV 2 sin nye dramaserie "Julestjerna". Foto: God morgen Norge

Møtte veggen

Selv om de folkekjære skuespillerne smiler bredt i dag, har de begge fått kjenne på hvordan korona og nye mutasjoner har preget, og fortsatt preger, hverdagen vår.

Waage kom nemlig nylig ut av karantene, etter å ha blitt smittet av viruset.

– Jeg har bare vært kjempefrisk egentlig. Ikke kjent på noen ting, så det har vært helt ok med korona for min del, heldigvis, sier han, og innrømmer at det likevel er deilig å se noen andre fjes enn de han bor med.

Lyrån har holdt seg frisk, og forteller at de nærmere to siste årene har vært stille og rolige. Det kunne ikke ha passet bedre.

– Jeg har vært heldig å få gjøre mye og jobbet mye de siste årene, så jeg kjente at det butta litt. Jeg møtte litt veggen da jeg var ferdig med siste forestilling av «Optimist» tidlig i 2020. Så rett før koronaen kom hadde jeg rett og slett møtt veggen, så det kom litt beleilig for meg. Jeg har i grunn ikke stresset med at jeg ikke har hatt altfor mye å gjøre, forteller hun åpenhjertig.

Skuespilleren forteller at hun i denne perioden var veldig sliten, og at det var derfor greit med en pause. Nå har hun det derimot mye bedre.

– Jeg gjorde sommershow i sommer, vært på Prøysenhuset nå – og gjort Julestjerna. Det var deilig å begynne og jobbe igjen, for jeg har savnet det.