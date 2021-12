«Shampo» vil fortsette som Vålerenga-trener – er likegyldig til hovedtrenerrollen

26. november kunne TV 2 dele nyheten om at Kenneth Larsen var ferdig som Vålerenga-trener.

Larsen fikk kun 21 kamper som hovedtrener for hovedstadslaget.

Siden den gang har Espen Knutsen og Joachim Svendsen ledet laget. Sportssjef Frikk Juell har også vært med på isen under treninger.

Dette trenerteamet har blitt sett på som en midlertidig løsning, men Knutsen ønsker aller helst at disse tre leder laget videre.

– Jeg ønsker helst at jeg, Svendsen og Juell fortsetter, sier han til TV 2.

– Spiller ingen rolle

Han håper at sportssjefen ønsker at de tre fortsetter. For Knutsen er det viktig at Juell blir med i trenerteamet.

– Jeg håper at Frikk blir værende der, da jeg synes at han er veldig god i den rollen, sier han.

– Ønsker du å være hovedtrener?

– Det spiller ingen rolle. Alle har sitt ansvar. Svendsen har ansvaret for keeperne og Juell har ansvaret for backene. Hvem som står som hovedtrener er jeg likegyldig til. Det ligger ikke noe prestisje der for meg. Alt jeg har lyst til er at Vålerenga skal vinne, svarer 49-åringen.

MÅ OPERERE: Mika Partanen blir ikke å se mer på isen for Vålerenga denne sesongen. Han startet sesongen forrykende. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Savnet det

Forrige sesong var Knutsen medieansvarlig i Vålerenga. Han innrømmer at det er godt å være tilbake i trenerrollen.

– Det er alltid gøy når det er kamper og koker litt, sier han.

Knutsen var Larsens assistent de første 21 kampene av sesongen.

Vålerenga sine to siste kamper har blitt utsatt på grunn av skader og sykdom. Den siste kampen mot Manglerud Star måtte utsettes da det kom koronasmitte inn i Vålerenga-troppen.

Mandag kom Vålerenga-lege Anine Nordstrøm med gode nyheter.

– Vi har fått svar på alle spillerne. Vi mangler kun et par i støtteapparatet. Alle tester er negative, sa legen til TV 2.

Dermed ser det ut til at torsdagens kamp mot Grüner spilles som planlagt.