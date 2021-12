Salah: – Det gjør meg glad at et lag som Barcelona er interessert i meg

Mohamed Salah har 18 måneder igjen av sin kontrakt med Liverpool, og foreløpig har den egyptiske stjernen som har scoret 144 mål på 223 kamper for rødtrøyene, ikke blitt enig om en kontraktsforlengelse.

29-åringen gjør det klart at han stortives i Liverpool, klubben han både har vunnet både Premier League, Champions League, UEFA Super Cup og FIFAs klubb-VM med.

– Jeg har sagt det flere ganger tidligere. Om avgjørelsen var opp til meg, så ønsker jeg å bli i Liverpool, sier Salah, ifølge lokalavisen Liverpool Echo.

– Men den avgjørelsen ligger nå i hendene til mine rådgivere og management, det er de som sitter med nøkkelen til å løse det, fortsetter han.

– Det viktigste er det sportslige

Forhandlingene om en ny kontrakt har pågått en stund.

– Det er ikke noen problemer, men vi må komme til en enighet. Det er opp til dem. Den finansielle biten viser hvor mye klubben verdsetter deg, men avgjørelsen er ikke bare avhengig av det økonomiske, understreker han.

Salah gjør det nemlig klart at det viktigste er det sportslige.

– Det er ting som ambisjonene til klubben og treneren, hva han ønsker å gjøre videre og hvilke spillere han vil hente inn. Dette er alle viktige faktorer som spiller inn før det blir tatt en avgjørelse, kommenterer Salah.

Smigret av Barcelona-interessen

Barcelonas nye manager Xavi Hernandez har i spanske aviser gjort det klart at Salah er en av spillerne han kunne tenkt seg å signere. Det har Liverpools toppscorer fått med seg.

– Jeg leste om Xavis og at han var interessert i å signere meg. Det er selvsagt noe som gjør meg glad at et lag som Barcelona er interessert i meg. Men akkurat nå er jeg veldig fornøyd i Liverpool, så får vi se hva som skjer i fremtiden, sier Salah om Barcelona-spekulasjonene i et intervju gjengitt av Liverpool Echo, før han understreker følgende:

– For øyeblikker foretrekker jeg å bli værende i Premier Leauge, det er den beste og sterkeste ligaen i verden.

Mohamed Salah er foreløpig toppscorer i Premier League denne sesongen med 13 mål på 15 kamper. Nummer to på listen er Jamie Vardy med ni fulltreffere hittil.

Liverpool, som allerede er videre fra gruppespillet i Champions League, møter Zlatan Ibrahimovic og AC Milan i sin siste gruppespillskamp tirsdag. Kampen sendes direkte på TV 2 Play og TV 2 Sport Premium.