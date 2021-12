Person siktet etter funn av flere døde katter

Fredag ble en person pågrepet og siktet for brudd på Dyrevelferdsloven.

Mattilsynet avdekket fredag 3. desember et svært dårlig dyrehold av katter på en adresse i Gjøvik-regionen.

En person ble pågrepet og siktet for brudd på Dyrevelferdsloven, etter at det ble funnet flere døde katter på adressen. Flere andre katter måtte avlives etter funnet.

Personen som hadde kattene er nå siktet for grov overtredelse av Dyrevelferdsloven. Vedkommende har over en lengre periode vært i kontakt med Mattilsynet for mottak av hjemløse katter.

Politiet ble varslet av Mattilsynet, og foretok åstedsundersøkelse på adressen. Den siktede personen ble løslatt etter avhør.