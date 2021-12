Loves shopping, mat og bybane-tur dersom de hjelper Brann

Kommende søndag blir en thriller i både bunn og topp av Eliteserien:

Både Bodø/Glimt og Molde kan ta seriemesterskapet, mens Mjøndalen, Stabæk og Brann alle kjemper om kvalikplassen som hindrer direkte nedrykk.

For at Brann skal ha håp om å spille Eliteserien også i 2022 holder det ikke bare at de selv slår Sarpsborg 08 i sin hjemmekamp - de må også ha hjelp av Odd i kampen mot Stabæk.

Dersom Brann vinner, og Odd tar poeng fra Stabæk, er Brann sikret kvalik mot enten Jerv eller Fredrikstad/KFUM om fortsatt spill på øverste nivå.

Odd i elendig form

Odd-trener Jan Frode Nornes - som ikke har sett laget sitt vinne siden 26. september - garanterer bergenserne at de vil gjøre alt for å slå Stabæk.

BEROLIGER BERGENSERNE: Odd-trener Jan Frode Nornes. Foto: Carina Johansen

– Det kan jeg si med hånda på hjertet, at vi vil gjøre absolutt alt for å vinne. Det er ikke sånn at nå er vi ferdig med sesongen, det kan jeg i hvert fall berolige dem med, sier Nornes.

Odd kan senke skuldrene etter at Rosenborg slo Stabæk i går, for med Stabæk-seier ville telemarkingene havnet på kvalikplass med tap i siste runde.

– Jeg er veldig glad for at vi slipper å gå inn i den kampen med det presset på oss. Nå kan vi slippe oss løs, få energi av det i stedet og angripe. Vi har hatt en trøblete høst, med én seier på de siste ti, og ønsker veldig å avslutte på en god måte. En god avslutning på 2021 gir en bedre start på 2022, sier Nornes.

I Bergen opplevde sulteforede supportere et av sesongens store øyeblikk da Bård Finne utliknet til 2-2 mot Bodø/Glimt i siste minutt. Den scoringen kan bli ekstremt viktig for rødtrøyene - som har fått et skikkelig momentum inn i siste serierunde etter nærmest å ha vært avskrevet.

KLAMRER SEG TIL HÅPET: På mirakuløst vis hentet Brann opp 0-2 i Bodø de siste ti minuttene. Foto: Mats Torbergsen

– Det er de øyeblikkene som gjør supporterlivet verdt å leve. Kanskje enda mer enn de store prestasjonene over tid. Den euforien når ting plutselig snur, og man øyner et håp midt i det som så ut som en håpløs situasjon. Nå blir det litt av en avslutning, sier styreleder Erlend Ytre-Arne Vågane i Bataljonen.

Lokker med heltemottakelse

Selv om Brann-supporterne tidligere har hatt et anstrengt forhold til Odd, spesielt etter Peter Kovacs-målet som aldri blir glemt i Bergen, stiller situasjonen seg ganske annerledes nå.

Vågane garanterer at Odds spillere og trenere vil få heltemottakelse i Bergen i 2022 dersom de bidrar til at Brann holder seg i Eliteserien, og ramser opp følgende liste av belønninger de i så fall har i vente:

– Vi kan lokke Odd med guidet tur på Bybanen, shopping og mat på Bryggen og stående hyllest på Stadion neste gang de er i Bergen dersom de tar poeng mot Stabæk.

– He-he. Det er hyggelig at de heier på oss, og det skjønner jeg. Men vi trenger ikke den ekstra motivasjonen, sier Odd-trener Nornes.

Stabæk Support går for en litt annen variant enn Bataljonen når det gjelder å skulle premiere en motstander som gir dem hjelp.

Dersom Sarpsborg 08 tar poeng mot Brann i Bergen, har Stabæk Support-leder Bjørnar Posse Sandboe følgende gulrot:

– Dersom vi rykker ned, blir det gjerne forsinket bygging av Nye Nadderud. Det vil være ræva for bortesupporterne som kommer dit. Hvis vi holder plassen, derimot, kan vi snart tilby tak og varme på toalettene på Nadderud.

Han frykter søndagens bortekamp mot formsvake Odd på Skagerak Arena.

KAN SENDE GAMLEKLUBBEN NED: Fredrik Haugen har spilt nesten 300 kamper for Brann. Søndag kan Stabæk-spilleren være med på å sende gamleklubben ned. Foto: Fredrik Hagen

– Dere har i det minste alt i egne hender?

– Det er det verste. Vi er ikke så flinke til å ha ting i våre egne hender. Jeg tenker at det er helt åpent, vi må bare møte opp og gjøre vårt. Jeg tror det er bra for spillet vårt at vi trolig må ha tre poeng. Jeg føler vi har hatt en taktikk der vi skal forsvare oss i lang tid nå, og det er jævlig kjedelig å se på, for vi slipper inn 2-3 mål uansett og taper kampen. Stabæk må spille angrepsfotball.

– Tror du Stabæk må vinne for å unngå direkte nedrykk?

– Jeg tror vi er nødt til å vinne, vi skal ikke regne med noe som helst annet. Vi må gå for tre poeng. Hvis vi ligger og forsvarer oss hele den kampen, så vinner Brann på overtid. Det kan jeg love deg, sier Sandboe.

Også Mjøndalen kan passere Stabæk og Brann dersom de selv slår gulljagende Bodø/Glimt, samtidig som Stabæk taper og Brann ikke vinner.

Men etter all sannsynlighet er det Stabæk og Brann som gjør opp om kvalikplassen.

Utfordring for Sarpsborg 08

Sarpsborg 08-trener Lars Bohinen leder laget for siste gang etter en kruttsterk høst, og ligger trygt plassert på 8. plass, uten muligheter for å avansere på tabellen. Også med tap vil de etter all sannsynlighet havne på samme plass.

– Det blir en utfordring for oss å mønstre den samme viljen som Brann, det sier seg selv, sier Bohinen.

– Du tror det?

– Brann spiller for livet, og den kampen er sånn sett viktigere for dem enn for oss. Det som blir viktig for oss er å dra dit med riktig innstilling, og at vi gjør det vi kan for ta med oss poeng derfra. Det ligger i enhver fotballspillers natur. Men vi så det litt i går, vi klarte ikke å mønstre nok seiersvilje til å vinne over Tromsø. Da ble det tap, sier han.

LEDER SIN SISTE KAMP I SARPSBORG 08: Lars Bohinen har ledet et av Eliteseriens store formlag denne høsten. Søndag venter et desperat Brann i siste kamp. Foto: Christoffer Andersen

Bohinen har sjekket værmeldingen og sett at det er meldt store nedbørsmengder og plussgrader i Bergen på søndag.

– Det kan fort bli en kamp som for noen uker siden, med overvann og vanskelige spilleforhold. Det blir sikkert en kamp full av tilfeldigheter. Men vi drar dit med mål om å vinne, sier han.

Bohinen har en fortid som sportsdirektør i Stabæk, og har også sønnen Emil Bohinen som er oppvokst i klubben før han ble solgt til CSKA Moskva i februar.

– Gir det deg noen ekstra motivasjon for å hjelpe Stabæk?

– Jeg har et forhold til Stabæk, men ikke i den forstand at det påvirker valgene mine. Jeg vet ikke om jeg klarer å motivere spillerne mine noe mer fordi jeg har en relasjon til Stabæk. Den største motivasjonen for oss vil være en fullsatt Brann Stadion, med et bergenspublikum som lager god stemning og heier fram sine. Det vil være en fin avslutning for oss, sier den avtroppende Sarpsborg 08-treneren.