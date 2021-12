Intensivleger rister på hodet: – Tiltakene står til stryk

Det er over 600 dager siden Norges stengte første gang. Fremdeles blir sykehusene kraftig belastet så fort det skjer et smitteutbrudd.

Nå mener flere overleger som har stått i frontlinjen i kampen mot pandemien at regjeringens tiltak for å styrke helsetjenesten ikke er en styrking, men snarere tvert imot en belastning.

Den norske strategien har hele veien vært å ha muligheten til å oppskalere antallet intensivsenger ved behov. Dette vil si at det blir mindre kapasitet til planlagte operasjoner.

Dermed er landet sårbart for smitteøkning, og smitteutbrudd fører til at helsetjenesten blir sterkt belastet. Det siste utbruddet med omikron-varianten har vist oss at pandemien ikke er over selv om nesten 90 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

I statsbudsjettet er det satt av 25 millioner kroner til å etablere minst 30 nye utdanningsstillinger for spesialsykepleiere og jordmødre.

Det mener flere sykehustopper ikke er en styrking, men en belastning.

Nå som myndighetene nok en gang strammer til koronatiltakene, går flere overleger hardt ut mot det de mener er en fraværende vilje til å bygge ut intensivkapasiteten.

Avviser at tiltaket er en styrking

På Oslo universitetssykehus er det nå et jevnt trykk med covid 19-pasienter. De opplever at kapasiteten er utfordret både på Ullevål og Rikshospitalet. Overlege ved akuttmottaket, Øyvind Skraastad, beskriver situasjonen som «mer krevende enn før».

– Vi må gjøre det vi har gjort hele pandemien. Vi har ikke mer ressurser, og må dermed hente ved nedtrekk av operasjonsvirksomhet, sier han.

HOLDER IKKE: Klinikkleder Øyvind Skraastad ved Akuttklinikken, Rikshospitalet Foto: Torstein Wold / TV 2

Skraastad forteller at de er i stand til å håndtere en eventuell økning i innleggelser, men at arbeidsdagen er «veldig ubekvem» for helsetjenesten.

Han beskriver en arbeidshverdag med stor slitasje på arbeidstakere, der intensivsykepleiere blir sykemeldt, og slutter i jobben.

Nå fnyser Skraastad av regjeringens løsning på bemanningsproblemene i helsesektoren.

– Jeg vil avvise at utdanningsstillinger er førstehjelp til intensivkapasiteten. Det er ikke et strakstiltak, sier han, og mener man burde brukt pengene på sengeposter man kunne opprettet på kort varsel.

– Et strakstiltak vil være penger til intensivsenger. En økning i ti prosent på landsbasis ville gitt 30 til 35 nye sengeplasser, sier han, og anslår at dette ville kostet 3-400 millioner kroner.

Han mener videre at utdanningen av nye helsearbeidere blir en belastning i en allerede presset sektor.

– En engangsinvestering i utdanningsstillinger har ikke løsningspotensiale. Vi må stille med praksis for hver eneste person som politikerne vil utdanne. Vi regner med en innsats i tillegg til pengene som følger med dette.

Underfinansiert i årtier

Også på Universitetssykehuset i Tromsø er kapasiteten nå utfordret.

Overlege og professor ved sykehuset, Mads Gilbert, sier han mener det er mye myndighetene kunne gjort for å ruste opp kapasiteten siden pandemien brøt ut i mars 2020, og i tiårene før dette.

– Det er en forbløffende treghet i tiltaksviljen fra regjeringen. Nå får vi da 30 nye øremerkede utdanningsstillinger i helsevesenet. Det er altfor lite, sier han.

VISST I ÅREVIS: Mads Gilbert, overlege ve sykehuset i Tromsø. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Vi har visst i årevis at vi har for få på intensiven, og vi har visst i årevis at vi ikke har reservekapasitet å gå på. Derfor klarer vi ikke en liten runde covid-smitte uten å stenge ned planlagt kapasitet, smeller det fra overlegen.

Han er helt enig i Skraastads vurdering av situasjonen. Om Norge skal være i stand til å håndtere perioder med økt smitte uten å både måtte utsette planlagte operasjoner og innføre svært inngripende tiltak, må det opprettes nye intensivsengeposter.

– Helsevesenet har vært kronisk underfinansiert av Høyre og Ap i tiår. Det har vært en alvorlig utvikling for norske sykehus. Alt fokus de siste 20 årene har gått vekk fra fag og mot økonomi.

Gilbert sier at de ekstra bevilgningene ikke akkurat blir tatt imot med applaus i de medisinske fagmiljøene.

– Vi som jobber med dette rister på hodet. Jeg mener Jonas Gahr Støre og Ingrid Kjerkol burde stilt på en vakt på intensiven i fullt verneutstyr for å se hvordan det er. Da hadde de kanskje skjønt hvor krevende situasjon vi har, sier han.

– Står til stryk

På Haukeland universitetssykehus i Bergen opplyser overlege Hans Kristian Flaatten at de fremdeles har fleksibilitet, men at de forbereder seg på at de kan måtte avlyse mye virksomhet som følge av økt smitte etter flere omikron-utbrudd.

Flaatten peker på at det var fokus på den manglende kapasiteten i norske sykehus allerede under svineinfluensa-pandemien i 2010, men mener at ingen har benyttet seg erfaringene fra den gang.

– Tallene på intensivkapasiteten har stått stille siden 2010, og ingenting har blitt gjort. Så mye for den erfaringen, sier han.

Flaatten mener hele det norske helsevesenet er pinlig dårlig stilt for å kunne håndtere en pandemi.

– Måten vi er bygget for å møte slike situasjoner står til stryk. Under utdanningen har vi lite som forbereder studentene på å jobbe under en pandemi, med det utstyret man da må bruke, sier han.

Overlegen krever nå at de som jobber på landets intensivenheter i mye større grad får en plass ved bordet når man skal utvikle planer for hvordan man bygger et helsevesen som tåler en pandemi.

– Vi kan flytte kapasitet fra andre avdelinger, det er et grunnfjell der. Men pandemien har gitt en skjevfordeling i behandling av kronisk syke. Det vi trenger er en konkret plan for å bygge ut intensivkapasiteten. Da må de ta med oss som kan dette på laget.

– Trengs en større innsats

Det var Erna Solberg (H) og hennes regjering som ledet landet gjennom det første halvannet året av pandemien.

På Solbergs vakt ble det ikke opprettet nye permanente intensivplasser. Likevel mener Høyre-lederen at hennes regjering gjorde mye for å bedre situasjonen i helsetjenesten.

– Vi har gjort mye ekstratiltak for at folk kan hjelpe under ledelse av kvalifiserte intensivsykepleiere. Vi har nok senger og vi har nok apparater, men situasjonen med intensivsykepleiere nå er at det er flere under utdanning. De er ikke ferdige ennå, sier Solberg.

KORONAMINISTER: Ingvild Kjerkol (Ap) lover å styrke intensivkapasiteten. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Den ferske helseministeren, Ingvild Kjerkol (Ap) erkjenner at intensivkapasiteten bør bli bedre.

– Den forrige gangen vi økte intensivkapasiteten litt var i 2011, da vi evaluerte svineinfluensaen gjennom en egen stortingsmelding. Vi mener det er viktig å øke den kapasiteten fordi vi har økte behov. I en pandemi blir det økt press, sier Kjerkol.

– Vi har snakket med tre overleger som mener tilleggsproposisjonen med 30 nye utdanninger bare er tøys. Hva sier du til det?

– Det var det vi fikk til i et tilleggsbrev. På lengre sikt trengs det en større innsats for å øke intensivkapasiteten, og det jobber helseregionene våre med. Det vil vi vise i fremtidige budsjetter, lover helseministeren.