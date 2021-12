– Jeg har fått testet tålmodigheten

Malin Aune (26) er glad for å være på plass i Spania, men det har gått opp og ned for kantspilleren de siste månedene.

– Det er helt fantastisk. Jeg er veldig glad for å være her. Det er godt å komme inn i gjengen her, selv om det er litt etter det startet, sier Malin Aune til TV 2.

Kantspilleren ankom Spania søndag og var på tribunen i 41-9-seieren over Iran etter å ha blitt hentet inn i troppen av landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Jeg hadde håpet at han skulle velge meg denne gangen her, men samtidig skulle Moa (Högdahl) inn, og det ble mindre plass til en høyrekant. Han ville ikke ha meg der som reserve. Jeg har hatt den rollen tidligere i år, og den kan være litt tøff, så da ble det hjemmeværende reserve, sier Aune.

– Men det endte med at jeg er her, så jeg er fornøyd, legger hun til smilende.

HØYREKANTENE: Malin Aune (fra venstre), Marit Røsberg Jacobsen og Emilie Hovden er på plass i Spania for håndball-VM. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Kroppen er fin

Malin Aune gikk fra Vipers til CSM Bucuresti i forkant av denne sesongen, men hun fikk først ikke godkjent helseattesten som kreves for spill i Romania.

Etter hjerteundersøkelser ble hun endelig klarert for spill i september.

– Kroppen er fin. Jeg har fått en del kamper, selv om jeg ikke har vært med på alle kampene, sier hun.

– Jeg fikk korona etter forrige samling som de andre. Det tok ekstra tid. Jeg rakk å komme hjem til Romania før det ble positiv test, så det ble isolasjon noen uker. Så gikk det egentlig fort etter det. Jeg har følt meg veldig fin fort og kampklar kort tid etter, så etter det har jeg spilt, fortsetter Aune.

Tålmodighetsprøve

26-åringen beskriver tiden i den rumenske hovedstaden som «litt opp og ned», men hun trives i klubben.

– Jeg trives med dem jeg har rundt meg, og jeg har ikke hatt en stor skade eller en stor ting. Det er små ting som har tatt litt tid, så jeg måtte bare vente til det gikk over. Jeg har taklet det fint. Jeg tror det ville vært verre om det var en ordentlig skade som gjorde at jeg har helt ute. Jeg har fått trent og spilt, men jeg har fått testet tålmodigheten, sier Aune.

MALIN-EKSPRESSEN: Emilie Hegh Arntzen (t.h.) tok vare på klubbvenninnen Malin Aune da kantspilleren fikk påvist koronasmitte. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Hun er også glad for å ha landskvinnen Emilie Hegh Arntzen i CSM Bucuresti. Det kom spesielt godt med da hun ble isolert i to uker med koronasmitte.

– Jeg har Emilie som nabo, og hun kom med mat på døren, så det var egentlig ikke så ille, men jeg ble litt rastløs. Jeg var egentlig ikke så dårlig, det var hodepine og lette symptomer, forteller Aune.

– De på laget kalte meg «Malin-ekspressen». Det gjør jeg med glede. Det er bare hyggelig å hjelpe til. Hun var isolert i to uker, så jeg vet ikke hvem som hadde det verst. Jeg tror det var Malin, sier Emilie Hegh Arntzen til TV 2.