Kvalitetsundersøkelse: Flere norske bestselgere får stryk

Det er ikke bare i Norge det er god fart på elbilsalget. Det begynner å skje ting også andre steder i verden – blant annet i det enorme bilmarkedet i USA.

Nå som volumet øker her, er det også mer relevant med kvalitetsundersøkelser. Akkurat det har det velrenommerte magasinet og nettstedet Consumer Reports tatt seg av i sin årlige kvalitetsundersøkelse.

Den er dårlige nyheter for flere av de aller mest populære bilene i Norge. For eksempel kommer Tesla Model S, Model X og Model Y og Audi e-tron dårlig ut.

Den avanserte SUVen til Tesla, Model X, kommer helt nederst på kvalitetsundersøkelsen til Consumer Reports.

300.000 (!) deltakere

Undersøkelsen er blant de aller mest omfattende som gjøres i verden. Hele 300.000 bileiere har deltatt.

28 bilmerker og 144 bilmodeller, produsert mellom år 2000 og 2021, er omfattet.

Alt som har gått galt med disse bilene det siste året, er kartlagt.

Nå er oversikten klar. Lexus kommer ikke helt overraskende øverst på listen, med færrest feil. Deretter følger Mazda på andreplass og Toyota på tredjeplass.

Får stryk

På bunnen finner vi Jeep, Tesla og Lincoln. Totalt er elleve helelektriske modeller, fordelt på åtte ulike merker, representert på lista.

– Markedet går mot full elektrifisering. Vi er interessert i å se nærmere på hva det innebærer i forhold til driftssikkerhet, sier Jake Fisher, som er test-sjef i Consumer Reports.

For Teslas del ser det ikke lovende ut. Deres SUV, Model X, ender helt nederst på lista – sammen med fjorårets norske bestselger: Audi e-tron.

Model Y og Model S kommer også langt ned på lista – det samme gjør VW ID.4, med en poengsum under gjennomsnittet.

Audi e-tron, her i Sportback-utgave, deler jumboplassen med Tesla Model X.

Stor variasjon

Noen elbiler kommer selvsagt godt ut av undersøkelsen. Den elektriske utgaven av Kia e-Niro ligger for eksempel høyt oppe på lista – mens nye Nissan Leaf og Ford Mustang Mach-E er på rett side av gjennomsnittet.

Et tydelig fellestrekk er imidlertid at de som kommer dårlig ut er de mer avanserte modellene.

Det er nemlig ikke drivlinjen som fører til problemer, slik noen kanskje skulle tro. Det er i stedet avansert teknikk i bilen – knyttet til multimedia, avansert utstyr og nettbaserte tjenester.

Kia e-Niro er blant elbilene som gjør det skarpt og får høy poengsum.

– For mye teknikk

– Det er ingen grunn til at elbiler skal få under gjennomsnittlig poengsum. Snarere tvert imot. De elektriske drivlinjene er isolert sett er ofte mer driftssikre. Men det vi ser er at mange produsenter legger til for mye annen, avansert og unødvendig teknikk, fortsetter Fisher.

Noe av det Tesla-eierne rapporterte om var blant annet feil på sensorer, elektriske problemer, feil på varmepumpen og klimaanlegget og vannlekkasjer i bagasjerommet.

Det skal legges til at den aller mest populære modellen til Tesla i Norge, Model 3, får gjennomsnittlig poengsum i undersøkelsen.

Godt fornøyde

Til tross for problemene er amerikanske Tesla-eiere svært godt fornøyde med bilene sine. Også dette ifølge en større tilfredshetsundersøkelse gjort av Consumer Reports.

Det samme må kunne sies å være sant i Norge. I Brooms egen bilguide – der det er eierne selv om forteller om bilene sine – får Tesla 9,2 poeng av 10 mulige.

Dette tallet er et snitt basert på nesten 1.200 innlegg. Det gjør den amerikanske bilprodusenten til et av merkene med aller høyest totalsum.

Vi tar også med at Audi e-tron, som altså delte sisteplassen med Model X i undersøkelsen til Consumer Reports, også får gode skussmål fra norske eiere. Basert på 50 anmeldelser i Brooms bilguide får den 8,6 poeng i snitt. Les om det her

