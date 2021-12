Statsministeren om Kim Friele: – Ledet an i å forandre historien

Under bisettelsen holdt Else Hendel en minnestale om Kim Friele, og forteller at hun var en fest av et menneske.

MINNETALE: Else Hendel fremfører minneord under bisettelsen av Karen Christine Friele i Oslo domkirke mandag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / POOL

– For meg har det alltid vært Kim og Wenche, Wenche og Kim. Det var liksom et ord uten spørsmålstegn, sa Hendel.

– Vil savne å se verden gjennom dine øyne

– Det fortsatte å være et ord, men ettersom jeg ble eldre, begynte jeg å forstå hvilke kamper og konflikter som også var en del av bilde, i samfunnet og i familien, sa hun videre.

Hendel takket også Wenche Lowzow, som var gift med Friele, for at hun hadde gjort henne lykkelig.

– Jeg vil savne å se verden gjennom dine øyne. Takk for alle dine gode gjerninger. Kim minnet oss igjen og igjen på at ingen kamper er vunnet for all fremtid, sa hun.

MINNES FRIELE: Statsminister Jonas Gahr Støre holder tale under bisettelsen av Karen Christine Friele. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / POOL

– Et forbilde i den norske samtiden

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt også tale under bisettelsen.

– Kjære familie og venner av Kim Friele. Vi er samlet for å minnes en unik pioner og et forbilde i den norske samtiden. Et varmt, modig og kraftfullt menneske som ledet an i å forandre historien, og som derfor alltid vil være med oss i fremtiden, sa Støre.

Videre sa han at det skal et helt usedvanlig mot og styrke til for å stå opp mot en slik urett.

– Lille, store Kim Friele hadde denne styrken. I en tid hvor seksuell orientering handlet om å tone ned, så sto Kim Friele opp. Hun talte for de tusen tause, og synliggjorde de usynlige. Og med en kraft så sterk endret hun landet vårt for alltid. Norge ble et bedre, friere og mer mangfoldig land å leve i, sa Støre videre.

Han tror Friele ville likt å høre at så mange var samlet i kjærlighetens tegn i dag.

– Kjærligheten til et menneske som har betyd så mye for så mange i det moderne Norge. Kjærlighet for alle mennesker som hun kjempet så hardt for. Men vi er også samlet i demokratiets og rettighetenes tegn, sa Støre.

Statsministeren nevnte også at Norge markerer skeivt kulturår neste år, og mener Friele skal ha mye av æren for avkriminaliseringen av homofili i Norge.

– Vanvittig stolt

Anne Fi Troye som er niesen til Kim Friele, forteller til TV2 at Frieles arbeid har betyd mye for mange minoriteter.

– Det er et fantastisk menneske som har gått bort, og hun har hatt en stor betydning for så mange mennesker, forteller Troye.

Hun var 4 år da tanten hennes kom ut av skapet.

Kim Friele i Oslo, november 1970. Foto: Aage Storløkken / Aktuell / NTB

– Man blir jo vanvittig stolt, for man skjønner at hun gjør noe helt eksepsjonelt. Jeg forsto ikke hva homofili var da, for hun var bare den morsomste tanten, forteller Troye.

– Hun var den som tok deg med på boller og kakao, til tider som egentlig aldri var lovlige. Hun tok deg med på teater og kinoer. Hun var en «stastante», forteller hun videre.

Troye forteller at det var mye snakk om homofiles rettigheter i familien, da hun vokste opp.

– Det var alltid høyt under taket, og det var politiske diskusjoner. Men vi diskuterte aldri om tante skulle være homofil eller ikke. Men det var diskusjoner om hvilke rettigheter homofile burde få lov til å ha, sier hun.

– Har en helt uvurderlig betydning

TV 2 pratet også med musiker, skuespiller og regissør, Anders Rogg utenfor Oslo domkirke.

– Hun har vært den første og den siste i alle år. Det er umulig å overvurdere henne i hvilken betydning hun har hatt for homokampen i Norge, så nå er det bare å brette opp armene og fortsette, forteller Rogg.

– Siste gangen jeg så henne, så sa hun: «Vi må låse døren om natten, for mørke krefter finnes hele tiden». Hun har en helt uvurderlig betydning.

Videre forteller han at Friele var en sta dame med høy rettferdighetssans.

– Jeg minnes henne med så stor respekt og ærbødighet. Nå må vi bare hylle henne, og det er fantastisk at nasjonen Norge gjør det for henne nå. Hun har gjort Norge til et mer sivilisert samfunn, sier Rogg.

Inge Alexander Gjestvang leder for FRI minnes Friele som en person med sterk personlighet.

Inge Alexander Gjestvang

– Det er spesielt å ta farvel med noen som har betyd så mye for den skeive bevegelsen, og homokampen. Men det er også en dag hvor vi minnes et menneske med stor personlighet, et skarpt blikk og en skarp tunge, og mange gode historier, sier Gjestvang til TV 2.