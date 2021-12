Derfor var ikke Farmen-Kåre med på finalefesten

Søndag kveld var det duket for årets store Farmen-finale. Tradisjonen tro var det planlagt finalefest for årets deltakere, men av smittevernhensyn ble det offentlige arrangementet avlyst.

I stedet gjestet deltakerne en finalesending i regi av God kveld Norge i forkant av søndagens finale.

Men det var én som glimret med sitt fravær i den grønne studio-sofaen – Kåre Skaret Bjøringsøy (36). Smøla-bonden har gjort seg bemerket gjennom høstens Farmen-eventyr, og kom helt til finaleuken – før han til slutt ble slått ut i en kunnskapskonkurranse.

Når TV 2 slår på tråden til 36-åringen for å høre hvor han var under finalefesten, befinner han seg på jobb. Det gjorde han også kvelden før.

– Premierefesten kom midt i min jobbperiode, og da er det ikke så enkelt å skaffe en person som tar over for meg. Det er bare slik, arbeidet kommer først, forklarer Bjøringsøy, som arbeider på et knuseverk.

PLIKTENE KALLER: Bjøringsøy synes det var leit at han ikke kunne komme på Farmen-finalefesten søndag grunnet arbeid. Foto: Espen Solli / TV 2

Farmen-deltakeren legger ikke skjul på at det var leit å ikke få med seg søndagens festligheter.

– Det er jo ganske stort å være med på det der. Jeg synes det er litt leit, men livet er livet. Sånn er det. Det er artig å tenke på hvor mange i Norge som faktisk har heiet på deg, og liker deg, så det hadde det vært gøy å være der. Men det var for kort varsel.

Heldigvis fikk han være med på litt av moroa gjennom Snapchat.

– Vi har en gruppechat, så jeg fikk snaps i går av at de var på finalefesten, så jeg fikk et lite innblikk, sier han og ler.

– Har fortjent det

Videre unner anleggsarbeideren årets Farmen-vinner, Daniel Godø (30), seieren.

– Han har fortjent det. Han har vært på Torpet hele veien, stakkars. Han har vært fantastisk og stått på. Uansett hvem som har vunnet og kommet dit de er, så har de fortjent det, for de har spilt et spill, og da har de spilt spillet rett, sier han, og legger til:

– Om du så har gjort mye rart – det står ikke noe i spillet om at det ikke er lov til å sabotere eller stjele, så det er like greit for meg.

