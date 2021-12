– Dette fungerer rett og slett ikke

Alle grenseoverganger inn til Norge er åpne og du skal teste deg for smitte, men det er flere kommuner som ikke står fysisk på grensen lengre for å gjennomføre disse kontrollene.

En av de er Saltdal kommune i Nordland som i lengre tid har hatt testansvaret på riksvei 77 mellom Norge og Sverige ved Junkerdal Tollsted.

Etter at smittetrykket i Norge avtok, pakket kommunen ned teststasjonen.

– Vi står ikke lengre fysisk på grensen og tester folk, forteller Mona Storteig, avdelingsdirektør for Helse- og omsorg i Saltdal kommune.

FÅ TESTER: – Så langt har det vært liten pågang, sier Mona Storteig, avd.direktør for helse- og omsorg i Saltdal kommune. Foto: Privat

– Andre november flyttet Saltdal kommune tilbudet om grensetesting fra Junkerdal til Saltdal helsesenter på Rognan. Det er nå satt opp skilt på grensen der det står telefonnummeret til teststasjonen på Rognan, sier Storteig.

Liten pågang

Reglene er slik at i tilfeller hvor det ikke er teststasjon, eller at teststasjonen ikke er åpen på grensen, skal du teste deg ved en teststasjon i en kommune eller ved hjelp av selvtest innen 24 timer etter ankomst Norge.

Selve testasjonen på Rognan ligger 50 kilometer fra grensen, og antallet personer som har kommet innom etter at det nye regelverket ble innført 26. november, har vært liten.

– Saltdal kommune har liten pågang på tilbudet om testing, men dette kan ha sammenheng med at innreisende velger andre offentlige teststasjoner i destinasjonskommunene eller gjennomfører selvtest, forteller hun.

KALDT: Her ved Junkerdal Tollsted er det ikke lengre teststasjon. Det blir kun gjennomført stikkprøver fra politiet. Foto: Sigfinn Andersen/ Tv 2

Det er bestemt at det skal være teststasjoner på grensen ved flyplasser med utenrikstrafikk og langs vei ved Storskog og Svinesund.

I tillegg har følgende fem grenseoverganger nå teststasjon:

Bjørnfjell (Narvik)

Helligskogen (Storjord)

Magnormoen (Eidskog)

Ørje (Marker)

Teveldalen (Meråker)

Det er krav om at alle som reiser inn til Norge skal registrere seg og teste seg.

Ved positiv antigen ved hurtigtest eller selvtest, skal du ta PCR-test snarest mulig og senest innen et døgn.

– Det betyr at dette er veldig tillitsbaser og at dere må stole på folk?

TILLITSBASERT: – Vi må kunne stole på folk, sier Asgeir Jordbru, fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren i Nordland Foto: Mats Jensaas

– Ja, i utgangspunktet er dette tillitsbasert og vi må kunne stole på folk. Jeg er ikke bekymret for det, sier Asgeir Jordbru, fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren i Nordland.

Bekymringsfullt

– Det vi er bekymret for er smitte fra land i Baltikum og Øst-Europeiske land for øvrig. Mange av disse kommer nå over grensen for å delta på vinterfiske og fra land der det er lav vaksinasjonsdekning, sier Jordbru.

Ved grenseovergangen ved Teveldalen i Meråker kommune i Trøndelag er det teststasjon, men mange valgte i helgen å kjøre rett forbi i følge Adresseavisen.

Lørdag var politiet til stede og da stoppet alle for å teste seg.

På søndag derimot var ikke politiet tilstede og mange ville ikke stå i en iskald kø i påvente av å bli testet.

BEKYMRINGSFULLT: – Vi mangler kontroll dersom folk ikke registrere seg eller gjennomfører test når de kommer inn til Norge, sier Leif Edvard Muruvik Vonen, kommunelege i Værnes regionen i Trøndelag. Foto: Frank Lervik/ TV 2

– Vi ser at det er mange som kjører forbi uten å stoppe. Da har vi har ingen kontroll på at de lar seg teste slik kravene nå er. Vi har også spurt om de har gjennomført innreiseregistrering, og svaret er at det er mange som ikke har gjort dette. Det bekymrer meg litt. Vi har da ikke mulighet til å ringe opp folk for å kontrollere om de har testet seg, sier Leif Edvard Muruvik Vonen, kommunelege i Værnes regionen i Trøndelag.

– Har ikke folk fått med seg de nye regelendringene?

– Det virker slik. Jeg oppfordrer folk til å gjør dette skikkelig. Vi har ingen kontroll på at dette fungerer enda, sier Muruvik Vonen.

Fungerer ikke.

På kontrollstasjonen i Teveldalen i Meråker testet de litt over 1100 personer i helga.

Ordføreren mener det minst var dobbelt så mange som kom kjørende fra Sverige, og som ikke stoppet for å ta hurtigtest.

KRITISK: – Forsvaret og politiet må stoppe alle, sier Kjersti Kjernes, ordfører i Meråker kommune. Foto: Stein Roar Leite/ TV 2

– Skal dette ha noen hensikt må vi ha hjelp fra politiet eller forsvaret så vi får stoppet alle. Jeg vil anslå at minst halvparten av de reisende kjørte rett forbi i helga. Slik det er nå fungerer det rett og slett ikke, sier Kjersti Kjernes, Ordfører for Tverrpolitisk Bygdeliste i Meråker kommune.

– Vi har både helsearbeidere og andre som jobber på denne teststasjonen. Det er stor slitasje på personellet og vanskelig å skaffe folk når reglene endres så plutselig. De som jobber oppi dette ønsker seg mer tydelighet, sier Kjernes.

Grenseoverganger i Trøndelag er populær med tanke på handel på Storlien eller Åre. Det er også kort avstand fra både Trondheim og Størdal for "harry-handel".

- Hvorfor folk ikke stopper er vanskelig å si. Mange tenker nok at det er liten vits i å teste seg etter å ha vært en snartur over grensa for å handle i noen timer. Er de blitt smittet i Sverige vil det jo ikke nødvendigvis slå ut på en test de tar like etterpå. Andre har kanskje ikke fått med seg kravet om de nye innreisereglene. Hvem vet om alle som kjører forbi har gjort det? spør Kjenes.

– På stumpene løs

Også ved teststasjonen på Magnormoen ved Charlottenberg i Sverige, var det tilløp til kaos søndag ettermiddag. Det som møtte avise Glåmdalen var lange køer, frustrerte folk, politi som tar stikkprøver og en sykepleier som mener at kapasiteten er for dårlig.

TILFELDIG KONTROLL: Politiet gjennomfører nå kun stikkprøver på de grenseovergangen som ikke har teststasjon. Foto: Stein Roar Leite/ TV 2

På Magnormoen tester de omtrent 950 personer i døgnet.

– Det går på stumpene løs. Til tider er det kø, da sender vi enkelte av de fullvaksinerte videre med beskjed om at de må teste seg enten med hjemme test eller hos kommunen, sier Mona Stolpe til TV 2.



Hun er ansvarlig for testingen i Eidsskog kommune.

– Vet du om folk tester seg?

– Jeg vet ikke om de faktisk tester seg. Vi har ikke ressurser til å undersøke det. En får bare tro godt om folk, sier Stolpe.

Ved teststasjonen her de kun hatt to hurtigtester siden fredag. Samtidig er ikke trafikkmengden den samme.

– Mange kvier seg nok for å reise når de vet det er kø og at de må teste seg. Vi klarer ikke å teste alle og har begrenset med ressurser siden vi ikke har status som grenseteststasjon lenger men kun teststasjon på grensen, forteller hun.

Kun stikkprøver

Det er politiet som har ansvar for å påse at innreisende følger råd og regler. De tar stikkprøver på grensen og det er formidlet at de skal ha økt kontroll i tiden fremover, men det er altså tillitsbasert om folk tester seg eller ikke.

– Jeg antar at folk begynner å bli lei. Jeg håper ikke at det gjør at man jukser eller unndrar seg kontroll. Hvis de ikke har registrert seg i innreiseregisteret så får heller ikke kommunen muligheter til å ta noen sjekk på om de har gjort det de skal, sier Leif Edvard Muruvik Vonen, kommuneoverlege i Værnes regionen.

– Vi følger spent med og spesielt på omikron situasjonen. Enn så lenge må vi at tillit til at folk følger de nye reglene, sier Asgeir Jordbru, fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren i Nordland.