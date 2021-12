Dette står på spill før siste gruppespill-runde: – Sportslig fiasko

Se alle Mesterliga-kampene på TV 2s kanaler og Play tirsdag og onsdag fra 18.30!

Samtlige Premier League-lag (Liverpool, Manchester City, Manchester United og Chelsea) er allerede klar for sluttspillet.

Samtidig risikerer både LaLiga og Bundesliga å kun ha ett lag med seg videre fra gruppespillet.

– Det vil selvfølgelig være en sportslig fiasko om de ryker ut allerede i gruppespillet,

Fotballstjernene forbarmet seg over hjemløse hunder

Slik beskriver TV 2s kommentator og fotballekspert, Mina Finstad Berg, situasjonen Barcelona har havnet i. Storklubben har gjort det veldig vanskelig for seg selv, og er mest sannsynlig avhengig av seier mot Bayern München på onsdag for å ta seg videre fra gruppespillet.

– Alle forventer at et lag av Barcelonas størrelse skal gå videre. De har en lang historie i turneringen, og forventningene er enorme. Samtidig er klubben i en voldsom omstillingsprosess. En av grunnene til at det vil være en sportslig fiasko er at gruppen ikke er spesielt tøff. Bayern München er «umulige», men Benfica og Dynamo Kiev er lag som Barcelona bør slå.

Barcelona er trolig nødt til å vinne mot tyskerne. Dersom Benfica gjør jobben mot Dynamo Kiev holder det ikke med uavgjort for Barca. Portugiserne vil da gå videre på innbyrdes oppgjør.

– Barcelona må satse på at Bayern tar det pent eller er umotiverte foran tomme tribuner. De har lite å spille for, men har en helt annen kvalitet, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Reagerer med vantro på strømregningen

Disse er allerede videre: Ajax, Bayern München, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, PSG, Real Madrid og Sporting CP.

Disse kan fortsatt ta seg videre: AC Milan, Atalanta, Atlético Madrid, Barcelona, Benfica, Lille, Porto, RB Salzburg, Sevilla, Villarreal og Wolfsburg.

Disse er allerede ute: Borussia Dortmund, Club Brügge, Leipzig, Young Boys, Sheriff og Zenit.

Slik ser gruppene ut før siste runde: Gruppe A (Manchester City og PSG er videre): 1. Manchester City - 12 poeng 2. PSG - 8 poeng. 3. RB Leipzig - 4 poeng. 4. Club Brügge - 4 poeng. Gruppe B (Liverpool er videre): 1. Liverpool - 15 poeng. 2. Porto - 5 poeng. 3. AC Milan - 4 poeng. 4. Atlético Madrid - 4 poeng. Gruppe C (Ajax og Sporting er videre): 1. Ajax - 15 poeng. 2. Sporting CP - 9 poeng. 3. Borussia Dortmund - 6 poeng. 4. Besiktas - 0 poeng. Gruppe D (Real Madrid og Inter er videre): 1. Real Madrid - 12 poeng. 2. Inter - 10 poeng. 3. Sheriff - 6 poeng. 4. Sjakhtar Donetsk - 1 poeng. Gruppe E (Bayern München er videre): 1. Bayern München - 15 poeng. 2. Barcelona - 7 poeng. 3. Benfica - 5 poeng. 4. Dynamo Kiev - 1 poeng. Gruppe F (Manchester United er videre): 1. Manchester United - 10 poeng. 2. Villarreal - 7 poeng. 3. Atalanta - 6 poeng. 4. Young Boys - 4 poeng. Gruppe G (Ingen er videre): 1. Lille - 8 poeng. 2. RB Salzburg - 7 poeng. 3, Sevilla - 6 poeng. 4. Wolfsburg - 5 poeng. Gruppe H (Chelsea og Juventus er videre): 1. Chelsea - 12 poeng. 2. Juventus - 12 poeng. 3. Zenit - 4 poeng. 4. Malmö - 1 poeng.

Gruppevinnerne er klar i alle grupper bortsett fra tre av gruppene

Gruppe D: Både Real Madrid og Inter er videre, men kjemper om den øverste plassen. Lagene møtes til gruppefinale tirsdag klokken 21.00. Kampen kan du se på TV 2 Sport Premium 2. Spanjolene vil vinne gruppen så lenge de ikke taper mot Inter. Noe som betyr at italienerne er avhengig av seier for å vinne gruppen.

Gruppe G: Her kan alt skje. Alle lagene har mulighet til å vinne gruppen. Lille ligger øverst før siste runde, noe som betyr at de vil vinne gruppen med seier. Det vil også vinne gruppen om de spiller uavgjort, så lenge Salzburg ikke vinner.

Salzburg er videre om de unngår tap. De vil vinne gruppen dersom de vinner, samt at Lille ikke gjør det. Sevilla går også videre ved seier. Spanjolene vinner gruppen om de vinner og Lille taper. Wolfsburg går videre om de vinner. Tyskerne vinner gruppen dersom de vinner og kampen mellom Salzburg og Sevilla ender uavgjort.

Gruppe H: Både Chelsea og Juventus er videre til sluttspillet. Tirsdag skal det avgjøres hvem som vinner gruppen. Lagene har like mange poeng, men Chelsea slår Juventus på innbyrdes oppgjør. Det betyr at italienerne er avhengig av å få flere poeng enn Chelsea i siste kamp. For Chelsea holder det med samme resultat som Juventus ender opp med.

I åttedelsfinalen vil lagene som ender på førsteplass trekkes mot et av lagene som havnet på andreplass.

Enorme pengesummer står på spill

Ved å kvalifisere seg til gruppespillet sikret samtlige klubber seg rundt 160 millioner kroner. Men for lagene som tar seg videre fra gruppespillet, vil det være store summer å hente for hvert steg man tar.

Åttedelsfinale: 100 millioner kroner.

Kvartfinale: 110 millioner kroner.

Semifinale: 130 millioner kroner.

Tapende finalist: 160 millioner kroner.

Vinner: 205 millioner kroner.

Det betyr at dersom man vinner Mesterligaen har man tjent rundt 700 millioner kroner på deltakelsen.

PENGEGEVINST: N´Golo Kanté løfter Mesterliga-trofeet etter at Chelsea slo Manchester City i finalen forrige sesong. Foto: David Ramos

Mens de pengesterke Premier League-klubbene, PSG og Bayern München valser videre i Mesterligaen.

– Premier League-dominansen er naturlig. De har de beste spillerne, mest penger og de beste trenerne. Chelsea, Liverpool og Manchester City og Bayern München står ut for meg. Real Madrid har noe på gang, mens PSG kan slå alle på en god dag. Ajax er en artig outsider, sier Morten Langli.

Norsk blemme får PL-stjernen til å reagere slik

Mina Finstad Berg mener avstanden mellom de pengesterke lagene og resten begynner å bli veldig stor.

– Engelske lag har økonomiske muskler som veldig få har muligheten til å konkurrere mot. Avstanden er i ferd med å bli veldig stor. Vi vet at mange spanske lag har slitt økonomisk under korona-perioden. Det samme har italienske lag, hvor mange har slitt med Financial Fair Play (FFP). Så det er ikke overraskende at lagene med mest ressurser tar seg videre, sier TV 2s kommentator og ekspert.

Liverpool videre – men bak dem er det høydramatisk

En av gruppene det er mest spenning knyttet til er gruppe B. Liverpool er allerede gruppevinner, men bak dem kan mye skje. Porto, Atlético Madrid og AC Milan har alle muligheten til å ta seg videre.

AC Milan møter Liverpool, mens Atlético møter Porto.

– Atlético må opp på maksnivå for å klare avansement – og det har vi sett sjeldent denne sesongen. Å gi bort seieren til Mallorca i helgen var urovekkende. De er svakere både offensivt og defensivt, enn de var i de «gode» årgangene. Selv om stallen er meget sterk, har det de har levert vært skuffende, sier Langli.

CL-frokost: – De har kynismen

AC Milan går videre om de vinner over Liverpool, men er også avhengig av at det blir uavgjort mellom Porto og Atlético.

Atlético går videre dersom de vinner over Porto, men er avhengig av at AC Milan ikke vinner.

TRØBBEL: Atlético Madrid og Diego Simeone står i fare for å ryke ut av Mesterligaen. Foto: Jose Jordan

Porto går videre dersom de slår Atlético, eller om de spiller uavgjort og AC Milan taper mot Liverpool.

– Dette er en av de tøffeste gruppene. Liverpool er et av Europas beste lag, mens AC Milan var Italias nest beste forrige sesong. Porto har også vist seg å være et vrient lag. Gruppen er kjempetøff og ekstremt åpen, sier Mina Finstad Berg.

– Mesterligaen går litt i bølger. Det er ikke mange år siden spanske lag dominerte. Real Madrid vant år etter år, mens Barcelona dominerte.