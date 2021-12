Hergeirsson vil ha slutt på debatten: – Vi må legge den vekk

Da Thorir Hergeirsson og håndballjentene møtte mediene før tirsdagens kamp mot Romania, tok landslagssjefen ordet foran pressekorpset.

– Vi er stolte over å få være med på historieskrivingen i går, innledet han.

– Det var sann idrettsglede. Da keeperen fikk bestemannsprisen på slutten, viste det hvor mye dette betød for jentene fra Iran. Vi håper og tror at det kan inspirere mange flere. Vi ønsker å kalle oss en verdensidrett, og da trenger vi å få med alle, fortsatte Hergeirsson.

I år er VM utvidet fra 24 til 32 lag. Det har møtt massiv kritikk, og de første dagene av mesterskapet har vært preget av storseirer på rekke og rad.

– Jeg forstår at intensjonen er å spre håndball hit og dit, men dette er hjelpeløst. Noen av de lagene er så dårlige at den første uken blir nesten uinteressant, sa TV 2s håndballekspert Bent Svele før Norges VM-åpning.

Hergeirsson ønsker slutt på debatten om at noen lag ikke bør være i VM.

– Dette tror jeg er et signal om at det er viktig å lukke diskusjonen og ikke snakke om hvem som er gode nok og ikke gode nok, og at det er slitsomt for gode lag å måtte møte sånne lag, sa Hergeirsson i appellen.

– Vi må legge den vekk, vise raushet og tenke større enn oss selv, for vi er bare en bitteliten nål i den høystakken, la han til.

Norge har gått fra 46-18 over Kasakhstan fredag til 41-9 mot Iran søndag.

Hassan forsvarer utvidelsen

Presidenten i Det internasjonale håndballforbundet (IHF), Hassan Moustafa, mener det er blitt gode lag på alle kontinenter siden han kom til makten i 2020. Han trekker frem Brasil, Angola, Tunisia, Algerie og Argentina.

– Det er viktig at vi hjelper og støtter vår håndballfamilie verden over med å utvikle seg og hjelpe med å promotere håndball i alle tenkelige områder. Det er vår oppgave som Det internasjonale håndballforbundet. Alle lag starter i det små og vokser seg store. Det gir dem en sjanse til å bygge opp noe når de møter sterk motstand, mener Hassan Moustafa i intervju med dansk TV 2.

VARSLER EVALUERING: IHF-president Hassan Moustafa etter VM. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Ikke alle lag blir sterke, men vi vil gi dem sjansen for å kunne bli bedre gjennom kamper mot Danmark, Sverige og andre lag, sier IHF-presidenten.

Hassan Moustafa varsler imidlertid at de vil evaluere utvidelsen etter VM.

«50/50-kamper»

Tirsdag kveld avsluttes gruppespillet for Norge med den klart tøffeste motstanderen så langt når Romania står på motsatt banehalvdel.

Nå kommer det Thorir Hergeirsson kaller «50/50-kamper».

– Nå møtes gode, europeiske lag. Hovedrunden begynner i morgen med Norge-Romania i den ene gruppen og Sverige-Nederland i den andre. Disse fire lagene kjemper om to plasser som gir billett til en kvartfinale, sier Hergeirsson til TV 2.

SUPERSTJERNEN MANGLER: Emilie Hegh Arntzen (t.h.) og Norge slipper å møte Cristina Neagu når Romania er motstander tirsdag. Her fra EM 2020. Foto: Claus Fisker / AP

Romania har også vunnet stort mot Iran og Kasakhstan i innledningen, men det er et rumensk lag uten sin største stjerne, Cristina Neagu, som har tatt en pause fra landslagsspill.

– Romania har et godt lag og gode håndballspillere, og Neagu har alltid tatt stor plass. Noen ganger har de lyktes med det, men de har aldri gått til topps med det, så nå spiller de annerledes. De har fortsatt noen nøkkelspillere der. Det er flere som har kommet litt mer til sin rett, og de spiller på et større register med flere som får boltre seg. Det gjør det annerledes med motspill enn når Neagu skal være sist eller nest sist på 50-70 prosent, sier Hergeirsson.