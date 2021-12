Spotpris eller fastpris? Analytikeren mener dette er viktig å sjekke

Vi har aldri hatt dyrere strømpriser enn i november, og når kulden kom steg forbruket også. Mange kommer til å få en sjokkartet opplevelse når de åpner neste strømregning.

Er forutsigbarbeten ved en fastprisavtale verdt å betale litt ekstra for?

En spotpris vil trolig gi lavere pris når året oppsummeres, men ikke alltid. Gjør man en skikkelig god fastprisavtale, kan man tjene på det.

Tor Reier LIlleholt lever av inngående kjennskap til kraftmarkedet. Han valgte selv en fastprisavtale da han skjønte at strømprisen kom til å være høy over lang tid. Foto: Volue

– Selv for meg som er i markedet er det vanskelig å gi klare råd. Men jeg gikk selv inn på en fastprisavtale på 35 øre + moms i august, for jeg visste at strømprisen ville være høy i mer enn seks måneder, sier sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til TV 2.

– Jeg inngikk en avtale på ett år. Jeg ville ikke inngått en lengre avtale nå, sier han.

Verdifull forutsigbarhet

Analytikeren mener man må skille mellom de som har det trangt økonomisk, og de som klarer noen dyre regninger. For sistnevnte kan det være greit å ha en spotpris, som Forbrukerrådet anbefaler, men for mange er forutsigbarhet viktigere.

De fleste overlever å tape litt i løpet av et år, men mange kan veltes overende økonomisk av noen svindyre strømregninger i vintermånedene.

– For noen kan det være en fordel med en fastprisavtale nå fordi prisene da fordeles noe ut over tid. Lavere nå på vintermånedene og noe høyere for våren og så videre, men det kan av og til hjelpe å smøre kostnadene litt ut i tid også, sier Lilleholt

– Fastpris er en forsikring mot den enorme regningen som kan komme, sier han.

– Ikke bli lurt!

Forutsigbarhet for hva strømprisen kommer på, er det mange som ønsker seg nå, men man må sette seg inn i sakene før man inngår en fastprisavtale.

– Man må passe på at man ikke blir lurt, sier Lilleholt.

Det er vanskeligere å inngå en god fastprisavtale nå som strømprisen allerede er høy. De virkelig gode avtalene kan du gjøre om sommeren – ofte har selskapene gode tilbud for å lokke til seg nye kunder.

På Nord Pool i Oslo sitter det eksperter og regner kontinuerlig på prisene. Foto: Aage Aune / TV 2

I markedet ser det ut som prisen skal ned i 30-40 øre per kilowatt time til våren og mange år frem i tid. Informasjon om strømpris er offentlig på Nord pool. Per nå ligger prisen på 34 øre i 2023 ifølge Lilleholt.

– Så mitt råd er å regne på det. Hvis prisen er 35 øre i markedet, bør man ikke gi mer enn cirka 50 øre inklusiv moms for lange kontrakter til sommeren. Gjerne 2-3 års avtale på disse nivåene. Det kan man leve greit med på generell basis og da unngår man disse ekstreme variasjonene, men betaler noe dyrere strøm om sommeren, sier analytikeren.

– Advarte

Årsaken til de høye prisene har flere årsaker: Høye priser på kull og gass i Europa, høye utgifter på utslipp av CO2, at det er vindstille, lite vann i magasinene, og kaldt vær.

– Vi så utviklingen og har advart mot disse høye prisene, men vi har enda ikke fått den største smellen, den kommer nå, sier Lilleholt.

Gassprisene i Europa er blant det som styrer svingningene i de norske strømprisene mest. Det kan synes ironisk at Norge tjener to milliarder kroner om dagen på å selge gass til kontinentet og dermed bidrar til å øke strømprisene her hjemme.

Gassco er et norsk statilig selskap som leverer gass til Storbritannia gjennom gassledninger som kommer i land i Easington. Foto: Frode Hoff / TV 2

Fornybar-interesseorganisasjonen Energi Norge hevder at staten ventes å tjene rundt 11 milliarder mer enn normalt på de ekstraordinært høye strømprisene i år. Dette i form av skatt, avgift og utbytte fra kraftselskapene.

6000 kroner dyrere

De mener staten bør betale tilbake en vesentlig del av overskuddet på de høye strømprisene tilbake til forbrukerne.

Ifølge Energi Norges beregninger vil en husholdning i Norge med gjennomsnittlig forbruk på 16.000 kilowattimer årlig, betale rundt 12.000 kroner mer for strømmen i år sammenlignet med det rekordbillige året 2020, og 6000 kroner mer enn i et normalår