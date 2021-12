Lekker og spiselig juletrepynt

Smørkjeks

230 g saltet smør romtemperert

175 g melis

400 g hvetemel

1 egg

Slik gjør du:

Rør smør og melis sammen i en kjøkkenmaskin til den blir kremete og hvit.

Tilsett melet og bland det godt inn. Tilsett egget til slutt og rør det inn. Pakk deigen inn i plast og legg i kjøleskap til den blir hard. Kjevle deigen ut til ca. 2 mm tykkelse. Bruk gjerne et kjevle med mønster. Stikk ut rundinger på ca. 6-10 cm i diameter og legg kjeksene på en bakeplate med bakepapir. Lag et lite hull i kjeksen til tråden som skal tres igjennom slik at den kan henges opp. Stek i ca. 5-7 minutter på 200 grader. Ta ut og avkjøl. Tre i en silketråd slik at kjeksen kan henges opp.

Julekuler med nøtter, tørket bær og frukt

Ca. 300 g sjokolade. Mørk eller melkesjokolade

Ca. 100 g nøtter, mandler, tørket fiken, tørket aprikos og tørkede bær etter eget ønske

Slik gjør du:

Smelt sjokoladen og temperer den. Ha sjokoladen i en sprøytepose og sprøyt rundinger i forskjellige størrelse på et bakepapir. Strø på det det du liker av nøtter og tørket frukt. Sett i kjøleskapet til de stivner. Varm tuppen på en liten kniv i varmt vann og smelt den igjennom toppen på kulen. Tre i et bånd.

Temperering av sjokolade

Skal man bruke sjokolade til dypping, er det fint om sjokoladen først går igjennom en prosess kalt temperering. Da stivner den raskere og blir blankere i utseendet. Det er ikke vanskelig, bare litt omstendelig. Det er heller ikke så farlig om man ikke lykkes alltid, for sjokoladen kan smeltes om og brukes igjen.

Når man skal temperere sjokolade, er det fint å ha et digitalt termometer som måler fra 25 til 50 grader.

Finhakk sjokoladen og smelt 2/3 av den i vannbad eller i mikrobølgeovn til den blir ca. 45 grader.

Ta skålen med smeltet sjokolade ut av vannbadet og tilsett resten av den finhakkede sjokoladen litt etter litt, mens du hele tiden rører. Bruk en plastsleiv og rør til sjokoladen begynner å tykne litt. Mesteparten av sjokoladen bør være smeltet. Temperaturen bør da være mellom 28 og 32 grader. Det er ikke sikkert du trenger å tilsette all den finhakkede sjokoladen – sjekk termometeret mens du rører.

Når sjokoladen får ønsket temperatur, kan du ta en test for å sjekke om den er ordentlig temperert: Stikk spissen på en kniv i sjokoladen og legg den i kjøleskapet i 1/2 minutt. Er sjokoladen temperert riktig, har den begynt å stivne med en jevn farge.

Tre nøtter til Askepott

250 g marsipan

50 g hakkede hasselnøtter

Ca. 200 g melkesjokolade eller mørk sjokolade

Slik gjør du:

Rist de hakkede nøttene i ovnen på 180 grader til de er gylne. Avkjøl. Kna inn nøttene i marsipanen. Form marsipanen til små egg.

Dypp eggene i smeltet sjokolade. Dypp eventuelt baksiden av eggene i en lysere sjokolade slik at de ser ut som eikenøtter.