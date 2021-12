Brannkonstabel blant de savnede: – En stor sorg

En familie på fire fryktes omkommet etter et at eldre trehus på Berger i Svelvik sør for Drammen brant ned til grunnen natt til mandag.

De savnede er to voksne og to mindreårige barn. Den savnede familiefaren jobber selv i Drammensregionens brannvesen.

I en melding på Facebook bekrefter brannvesenet i Drammen at det er en kollega av dem som er savnet.

– Det er med stor sorg vi har fått vite at en av våre kollegaer og hans familie er savnet etter brannen på Berger i natt, skriver Drammensregionens brannvesen.

Videre skriver de at deres varmeste medfølelse går til de pårørende og lokalsamfunnet.

Barneskole i sorg

De to savnede barna er elever ved Tømmerås skole.

Beredskapsteamet i Drammen har sendt ut både lege og helsesykepleier til skolen, for å ivareta alle de berørte.

Rektor Kim Flemmos sendte mandag morgen ut melding til alle skolens foreldre hvor han informerte om at de to barna, som fryktes omkommet etter brannen, er elever ved skolen.

Ivaretar elevene

– Vi prøver nå å informere barna ved skolen med den informasjonen vi har, og den informasjonen har jo kommet inn fortløpende utover morgenen, sier Flemmos til TV 2.

Han bekrefter at de har fått inn ressurser fra beredskapsteamet til skolen.

– Lege og helsesykepleier er på plass på skolen nå, for å ivareta elevene på en best mulig måte, sier Flemmos.

– Dypt tragisk

Det var ved 02.30-tiden natt til mandag politiet meldte om den kraftige brannen i bolighuset på Berger.

Brannvesenet jobbet iherdig for å prøve å slukke brannen, men ved 05-tiden måtte de innse at huset brant ned til grunnen.

Politiet bekrefter at en familie på to voksne og to mindreårige barn fryktes omkommet etter den tragiske brannen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Politistasjonssjef Øyvind Aas ved Drammen politistasjon bekrefter overfor TV 2 at de savnede er en familie på fire.

Politiet har ikke lyktes i å komme i kontakt med beboerne, de frykter at de har oppholdt seg i huset.

– Vi ser dessverre ikke mulighet til å finne overlevende, sier Aas.

Beboernes nærmeste pårørende er varslet.

Politistasjonssjefen sier at det er for tidlig å si noe om brannårsak.

– Hvis fire personer har omkommet i brannen, så er dette er en dypt tragisk hendelse. Ledelse og kriseteamet i Drammen kommune er varslet og er i gang med å iverksette nødvendige tiltak, sier Aas.

– En familie som har spredd glede

En av de nærmeste naboene til det nedbrente huset, Dorthe Rojahn, våknet av en durelyd utenfor huset.

Da hun kikket ut vinduet så hun store mengder røyk. Hun gikk ut for å se etter, og oppdaget da at politiet stod i oppkjørselen hennes.

– Da politiet sa at familien ikke var gjort rede for, ble jeg veldig, veldig lei meg, sier Rojahn til TV 2.

Rojahn sier hun er i sjokk over at nabohuset har brent ned. Hun frykter at familien på fire var i huset da det brant.

– Det er en familie som har spredd glede i nabolaget. Blide, hyggelige mennesker, sier hun.