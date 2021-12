Frykter fritt fram for smuglere

Tolletaten har investert store summer i kameraer for å følge med på trafikken over grenseovergangene. Men ofte må tollerne bare se potensielle smuglere passere. Tolldirektøren sier de har hatt en formidabel økning i oppgaver uten å få mer penger.

– Rett og slett demotiverende kan det være å se at objekter passerer som jeg ikke får gjort noe med, sier førstetollinspektør Karl Martin Husebæk.



Han peker på skjermene på Åsnes tollstasjon der overvåkingsdataene fra de 38 grenseovergangene Innlandet har mot Sverige tikker inn.

Husebæk er i tillegg foreningsleder i Øst-Norge Tollerforening og kjent som "Kalle" i TV-serien Toll.

Oversikt: Herfra kan Karl Martin Husebæk overvåke 40 mil grense og 38 grenseoverganger. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

Kameraene har vært en suksess siden utbyggingen startet i 2015. De gir en unik oversikt.

Tomme for arbeidstid

Men nå øker frustrasjonen blant tollerne. For stadig oftere må de bare sitte og se på det som potensielt er smuglere fordi de ikke har lønnsmidler til å reise ut og kontrollere.

– Problemet vårt er at er vi tom for arbeidstid så er vi tom for arbeidstid, sier Husebæk.

– Det er jo en kjip situasjon, da. Altså, at vi har verdens beste utgangspunkt for å løse samfunnsoppdraget vi er satt til, men vi har ikke midlene vi trenger for å få gjennomført det helt ut. Hverken i form av penger til å få folk ut, eller at vi har folk nok.

– Å sitte her og vite at jeg skal hjem om en halvtime, og se et objekt passere som gjør at jeg kommer til å bruke mer enn to timer, og si at det rekker vi ikke, det er ingen god følelse.

Stadig mer krevende prioriteringer

Tolldirektør Øystein Børmer forstår at tollerne er frustrerte.

KREVENDE PRIORITERINGER: Tolldirektør Øystein Børmer forstår at tollerne gjerne vil gjøre en bedre jobb. Foto: Sveinung Kyte, TV 2

Han sier til TV 2 at det er krevende at budsjettene til Tolletaten ikke vokser i takt med oppgavene.

– Hvis du ser på veksten i varestrømmene i perioden 2009 til 2019 så har den økt i størrelsesorden 50 prosent. Budsjettene våre har ikke økt med noe i nærheten av det samme. Så det er bakgrunnen for de stadig mer krevende prioriteringene vi står i, sier Børmer.

Holder ikke tritt med prisstigningen

Den nye regjeringen skrev i Hurdalsrklæringen at den operative bemanningen i Tolletaten skal styrkes. Det ga de tollansatte forventninger.

– Det var en stor seier da vi så Hurdalsplatformen og vi tenkte at dette kommer til å bli bra, sier Karin Tanderø Schaug som er Forbundsleder i Norsk Tollerforbund.

Men i statsbudsjettet er det bare lagt opp til en økning av driftsbudsjettet på 34 millioner kroner eller litt over to prosent. Det er ikke nok til å holde tritt med hverken økningen i vareflyt eller prisstigningen.

– Så da ble jo skuffelsen enda større da, når de faktisk gikk hardere til verks enn den forrige regjeringen, sier Tanderø Schaug.

Skuffet: Forbundsleder Karin Tanderø Schaug er skuffet over bevilgningene til Tolletaten i statsbudsjettet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– De lovte en styrking av operativ bemanning i Tolletaten. Og det budsjettet her åpner jo ikke for det i det hele tatt.

Tollerforbundet frykter det blir fritt fram for smuglere.

– Nei, sånn som det ser ut nå, vil jeg påstå at det er større sjanse for å vinne i Lotto enn å bli stoppet i tollkontroll, sier forbundslederen.

– Hvorfor det?

– For vi får jo ikke folk. Det er ikke folk og vi må gjøre tøffe prioriteringer.

Høye beslagstall

Det har ikke lyktes TV 2 å få intervju med finansminister Trygve Slagsvold Vedum om saken, men statssekretær Lars Vangen i finansdepartementet skriver i en e-post at han har tillit til at Tolletaten gjør gode prioriteringer. Han mener beslagstallene fra Tolletaten viser at grensene ikke er åpne for smugling.

Ikke fritt fram: Statssekretær Lars Vangen, Sp, mener beslagstallene viser at det ikke er fritt fram ved grensene. Foto: Berit Roald, NTB

– Jeg mener etatens beslagstall tydelig viser at grensene ikke er «åpne for smugling», skriver Vangen.

Han skriver videre at regjeringen fortsatt har som mål å styrke den operative bemanningen.

– Det er helt riktig at Regjeringen har som mål å styrke den operative bemanningen i Tolletaten. Selv om vi ikke har funnet rom for en styrking i dette tilleggsnummeret, betyr ikke det at ambisjonen i Hurdalsplattformen ikke ligger fast.

Urealistisk å stoppe alt

Vangen viser til at Tolletaten ved hjelp av kameraene har langt bedre oversikt over den illegale vareførselen over grensene enn tidligere.

– Likevel er det urealistisk å stoppe all ulovlig innførsel av varer til landet, skriver han.

– Etaten er derfor nødt til å gjøre prioriteringer på grunnlag av risiko og vesentlighet. Jeg har full forståelse for at det i blant kan være vanskelig å være toller og måtte la en potensiell smugler gå, men vi vil aldri kunne klare å kontrollere alle.

Frykter det blir fritt fram for smuglerne

Vil gå ut over næringslivet

Tollerforbundet frykter mangelen på folk og midler etterhvert også vil gå ut over åpningstidene ved tollstedene.

– Blir prioriteringene våre harde nok i denne etaten, eller budsjettene blir stramme nok, så må vi jo stenge ned tollsteder, vi må redusere åpningstiden, sier forbundsleder KarinTanderø Schaug.

– Og da går det ikke bare ut over illegal vareførsel, men det går ut over næringslivet.

Tollerforbundet mener det er et paradoks at politikerne ikke bevilger midlene som må til for å utnytte de store investeringene som er gjort.

– Nå har vi satset så stort på digitalisering, målrettet kontroll, analyser og etterretning, brukt masse penger på det, så vi har fått fantastiske verktøy. Men de verktøyene kan ikke fysisk stoppe kjøretøy, trailere, plukke ut postsendinger og ta beslagene, det må vi fortsatt ha folk til å gjøre. Og da synes jeg det er et paradoks at ikke budsjettene tar inn over seg det behovet, sier Tanderø Schaug.

– Jeg håper at regjeringen våkner og at Senterpartiet og Arbeiderpartiet holder det de lovte i Hurdalserklæringen sin hvor det faktisk står at Tolletatens operative bemanning skal styrkes. Operativ bemanning et er sånne som Kalle Husebæk blant annet.