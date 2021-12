Jakten-bonden åpner opp om det hemmelige kysset

Ole-Johan Dyste (48) er en av fire bønder som denne høsten har lett etter den store kjærligheten på TV. Gjennom Jakten på kjærligheten har han datet forskjellige kvinner fra hele landet.

Bonden sto plutselig og uventet igjen med kun to friere – etter at to trakk seg. En av dem begrunnet exiten med et hemmelig kyss mellom Dyste og en gjenværende frierne.

Se Ole-Johan forklare kysset til programleder Gunhild Dahlberg i video i topp.

Dyste måtte til slutt velge mellom Siw Monica Sandlie (48) og Ellen Anita Midgaard (48). Valget falt på sistnevnte.

Blir godt å fortelle sannheten

Når TV 2 ringer bonden for å få den siste oppdateringen om hvordan han har det i dag, innrømmer han at det skal bli befriende å fortelle folk om utfallet.

– Det har gått lang tid siden alt ble ferdig innspilt og ble avklart, så det skal bli godt å bli ferdig med det, forklarer han.

Dyste innrømmer at det har vært mange spørsmål i løpet av de siste månedene, men at han har klart å holde det meste hemmelig. Dyste forteller også at han har fått mer selvtillit av å være med på Jakten på kjærligheten.

– Det var litt derfor jeg meldte meg på, ettersom jeg følte kjærligheten var det området jeg følte minst selvtillit på. Det å få bekreftelse fra mange som er interessert i deg, er veldig fint å ta med seg videre, forklarer bonden.

Da TV 2 spør bonden om det «hemmelige kysset», som har blitt nevnt av en tidligere frier, er han fortsatt ganske så ordknapp.

Selv om innrømmer at det skjedde et kyss bak kamera, mener at han at dette var en naturlig progresjon når han og frierne ble bedre kjent.

– Intimiteten kom gradvis – også når vi brukte tid sammen og kamera var skrudd av, forklarer 48-åringen.

Ingen kjærestefølelse

Når programleder Gunhild Dahlberg (46) besøkte Ole-Johan i høst, kunne han avsløre at han og Midgaard ikke hadde en romantisk relasjon lenger. Dette til tross for at de hadde tilbragt hele sommeren sammen.

BLE IKKE KJÆRESTER: Til tross for en romantisk tur og flere møter i sommer, ble ikke Ellen og Ole-Johan kjærester. Foto: Jakten på kjærligheten/TV 2

– I den perioden som innspillingen var, så var det jo lagt opp til at vi skulle finne kjærligheten. Men alt foregikk på relativt kort tid, så da jeg valgte Ellen var det fordi hun var den jeg ønsket å bli bedre kjent med, forklarer Dyste.

I dag er det heller ingen romantisk relasjon mellom bonden og frieren.

– Det jeg ville finne ut av i sommer var om det kunne bli oss. Vi tilbragte mye tid sammen, både hos henne og hos meg, men kjærestefølelsen kom aldri fra min side. Og til slutt var vi ved et punkt hvor jeg måtte være ærlig med henne, fortsetter han.

Han forklarer videre at han formidlet til Midgaard at han dessverre ikke så en romantisk fremtid med henne, og innrømmer det var tøft for han å fortelle dette.

– Ellen ønsket å ha mer tid, og at vi skulle finne ut av det sammen. Så det var jo dumt når de følelsene aldri kom for meg.

Bonden applauderer Midgaard for at hun turde å være med. Han vet det har kostet henne mye, samtidig som han selv.

– Men jeg visste det var en muligheten for at jeg ikke ville finne noen, og denne gangen ble det dessverre slik for meg, utdyper han.

Åpen for romantiske relasjoner

Dyste konkluderer med at han og Midgaard ikke kommer til å bli kjærester, men at de fortsatt holder kontakten i dag.

– Jeg var jo egentlig ikke med på Jakten for å få nye venner, men en kjæreste. Men jeg har blitt venn med Ellen, og det hadde jeg ikke trodd – men jeg veldig takknemlig for det.

Han forteller også at de har inngått en samværsavtale over en keramikk-skål de laget sammen på turen til Fredrikstad.

– Det er viktig at vi begge får ha den, så den skal deles på, forteller han og ler.

Midgard forteller at selv om hun ikke rakk å forelske seg i bonden, så var hun betatt og ønsket mer tid til å finne ut av forholdet deres.

VILLE MER: Ellen innrømmer hun gjerne kunne blitt bedre kjent med bonden. Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg kunne vel håpet at vi kunne gitt det mer tid, også fra hans side, så vi kunne å sett hvordan forholdet hadde utviklet seg. Men jeg har full respekt for at han ikke ville det og ønsker han lykke til videre, forteller hun til TV 2 via e-post.

Midgard, som selv eier et småbruk, forteller også lattermildt om flere friere som har henvendt seg og komplimentert henne. De ønsker både å møtes, og å teste ut gårdslivet sammen med henne.

Selv kan Dyste også forteller at selv om han ikke aktivt på leting etter en ny romantisk partner, men er åpen for å bli kjent med nye damer. Han tror også flere dører kan åpnes i ettertid av deltakelsen på programmet.

– Jeg er singel, og har absolutt ikke gitt opp, konstanterer bonden.

– Så jeg håper at hvis noen har sett på syns jeg virker som en trivelig kar og ønsker å kontakte meg – så er jeg veldig åpen for det, avslutter han med den velkjente latteren.

Jakten på kjærligheten avsluttes mandag 13. desember kl. 20 på TV 2. Du kan se samtlige episoder på TV 2 Play.