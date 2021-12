Tromsø lanserer fotballdrakt mot menneskerettighetsbrudd og sportsvasking

Forrige gang Tromsø idrettslag kritiserte menneskerettighetsbrudd i fotballen, ble de internasjonalt kjent. – Nå er det på tide at vi følger opp, sier dagleg leder Øyvind Alapnes.

Mandag lanserer Tromsø idrettslag (TIL) de første QR-kode-draktene i verden.

Skanner man drakten blir man tatt rett til en nettside som informerer om menneskerettighetsbrudd i fotballen og sportsvasking, forteller Alpanes.

– Der finner man både rapportene fra Amnesty som viser hva som skjer på bakken i Qatar, i tillegg til informasjon om sportsvasking, sier TIL-leder Øyvind Alapnes til TV 2.

Draktene er laget i samarbeid med Amnesty, og på en pressekonferanse på Alfheim stadion i Tromsø kl. 10 lanserte generalsekretær i Amnesty, John Peder Egenæs, draktene sammen med Alpanes.

Tromsø har tidligere gått ut og ønsket en boikott av Qatar-VM.

– Den 26. februar var vi den første fotballklubben i verden som gikk ut og ønsket en boikott av VM i Qatar, ettersom VM ble tildelt landet etter korrupsjon, og nasjonen bryter menneskerettighetene. Da følte vi at vi nå hadde en nådd en grense for hva fotballen kan være med på, sier Øyvind Alapnes .

DEN NYE DRAKTEN: Denne drakten skal TIL spille i mot Viking. Foto: TRomsø IL.

Og fortsetter:

– Nå er det igjen kommet en rapport fra Amnesty som viser at det har vært mye ord, men lite handlinger. Da føler vi det er på tide at vi følger og, og derfor lanserer vi en tredjedrakt som blir verdens første qr-kodedrakt. Når du skanner den, kommer du til en samarbeidsside mellom Amnesty og oss. Både rapportene fra Amnesty viser hva som skjer på bakken i Qatar, og sportsvasking. Siden kommer til å bli enda mer dynamisk, og det kommer til å bli publisert mer der. Selv om vi holder til der vi gjør, så ser vi at Tromsø har fått en mulighet til å ta ansvar og formidle ut i verden, utdyper TIL-sjefen.

Han håper flere klubber kan gjøre som Tromsø, og er sitt ansvar bevisst.

– Til alle som oppnår sportslig suksess, så er det noen som må ta mot til seg å spørre seg hvor mange døde som forsvarer et godt sportslig resultat. Jeg skal ikke nevne noen navn, men flere klubber er finansiert av stater som har mange menneskeskjebner bak det de holder på med, poengterer han.

Amnesty Norge hyller initiativet fra Tromsø.

– Det er gledelig at Tromsø IL fortsetter å legge trykk på situasjonen i Qatar. Slike initiativer fra idretten har vært og er fortsatt utrolig viktig for å belyse de vanskelige arbeidsforholdene til migrantarbeiderne. Fotballen er en nødvendig del av løsningen, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, i en pressemelding.

Målet med aksjonen er å fortsette å holde presset på FIFA og Qatar oppe. Ved å stå sammen kan vi tvinge frem endringer, mener Amnesty.

– Qatar må ikke lykkes med sportsvaskingen. Flunkende nye stadioner med digre flomlys og vakre mål må ikke blende oss slik at vi ikke ser det som skjer i skyggen. Sammen skal Tromsø IL og Amnesty vri flomlysene mot dem som bygget stadionene, voktet spillerbussene og serverte sultne supportere, sier Egenæs.

Tromsø vil spille i de nye draktene i årets siste seriekamp mot Viking på Alfheim til helgen.

HISTORISK DRAKT: Øyvind Alapanes viser frem den historiske drakten. Foto: TV 2

– I siste runde hjemme mot Viking skal vi ha den nye drakten på oss, nå til helgen. Det blir vel første gang i historien vi spiller i en slik type drakt. Når det gjelder denne saken så er både vi, Amnesty og NFF enige. Vi har en felles interesse, og spiller de spørsmålene vi bør om Qatar, slår Alapnes fast.

– Hvilke reaksjoner forventer dere?

– Jeg er veldig spent. Det kommer til å bli diskutert, ikke bare i Norge, men verden rundt. Flere internasjonale medier venter på denne nyheten. Håpet er at det legger ytterligere press på FIFA, men også på Qatar. Vi vil inspirere til at flere hopper på toget, vi kan alle gjøre noe. Spesielt innenfor fotballen har vi et engasjement rundt oss som kan påvirke. Vi håper definitivt på en diskusjon, konkluderer han.