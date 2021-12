Hamilton raser mot rivalen igjen: – Han er helt klart over grensen

Lewis Hamilton utlignet Max Verstappens ledelse i Formel 1-VM med seier i et kaotisk løp i Saudi-Arabia søndag. Briten er langt fra fornøyd med rivalen.

– Jeg har kjørt mot mange sjåfører i løpet av livet mitt og det er noen på toppen som er over grensen. Reglene gjelder liksom ikke, sa Hamilton etter løpet til Sky Sports , som spurte om han siktet til Verstappen.

– Han er helt klart over grensen, bekreftet Hamilton.

36-åringen prøver å vinne sin åttende VM-tittel. Da vil han stå alene med rekorden for flest VM-titler, som er en rekord han nå deler med Formel 1-legenden Michael Schumacher.

Seieren i Saudi-Arabias Grand Prix var veldig viktig for Hamilton, som nå er à poeng med Verstappen i sammendraget. Verstappen leder likevel sammenlagt, med flere seire denne sesongen.

Hamilton går langt i å antyde at Verstappen har prøvd å gjøre hva som helst for å forsvare ledelsen i sammendraget.

– Det betyr ikke noe for ham om vi ikke fullfører løpet. For min del, trenger jeg at begge fullfører løpet. Det kommer til å bli spennende å se hva som skjer, sa Hamilton.

Formel 1 blir avgjort i sesongfinalen i Abu Dhabi på søndag.

