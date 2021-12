Forrige generasjon Range Rover kom på markedet i 2012 og var den gang noe av det absolutt kuleste man kunne få i klassen for luksus-SUVer.

Bilen har holdt seg godt, men det har vært litt stille rundt den de siste årene. Særlig her i Norge hvor elbiler og ladbare hybrider for alvor har gjort sitt inntog i mellomtiden.

Nå er det endelig klart for en helt ny modell av den ærverdige og tradisjonsrike luksusbilen. En bil som for øvrig dukket opp første gang som 1970-modell.

Statisk visning

Akkurat nå er vår egen bilekspert Benny Christensen hos Jaguar Land Rover-importøren, for å ta nykommeren nærmere i øyesyn. Det er en statisk visning, og altså ikke noen prøvekjøring, riktig ennå.

Men det er ikke bare Benny som er nysgjerrig på Range Roveren. Det er vi også, så vi ringer for å få en kjapp status:

– Ring, ring ...

– Hallo, ja. Nå har jeg akkurat kommet innenfor døren her og har fått en veldig kjapp titt på bilen, sier Benny.

Veldig Range Rover

– Liker du det du ser?

– Ja, jeg gjør det. Designet preges av rene, glatte flater og gir et moderne inntrykk. Ikke bare det. Her har også ingeniørene klart å klemme luftmotstanden helt ned på 0,30 cw. Det er veldig bra for biltypen å være. Den er enda tøffere i virkeligheten enn på bilder jeg har sett, sier Benny.

– Ellers er det ikke noen tvil om hva slags bil dette er. Du tar ikke dette for å være en BMW, Porsche eller Volvo. Den er så Range Rover den kan få blitt. Det er egentlig imponerende at de kan gjøre så mye med en bil, og samtidig få den til å se så lik ut. Designet er jo særpreget og det er garantert et bevisst valg. Bilen er jo et ikon, mener Benny.

Designet er umiskjennelig Range Rover, hekken er den mest særpregede delen.

Kommer som ladbar hybrid og elbil

Men det er ikke bare designet som er nytt. Her er alt nytt, fra topp til tå. Også selve plattformen som bilen bygger på. Den heter MLA-Flex og gir mulighet for både kort og lang akselavstand. Bilen kan videre konfigureres med fra fire til syv sitteplasser.

– Hva slage drivlinjer tror du blir mest etterspurt?

– Den nye plattformen åpner opp for ladbare løsninger. To ladbare hybrid-utgaver er på vei, med henholdsvis 510 og 440 hestekrefter. Aller mest interessant for norske kunder er nok likevel den hel-elektriske utgaven som etter planen dukker opp om et par år.

– Så den legendariske V8-motoren mange forbinder med bilen er ikke lenger like aktuell?

– Nei. På godt og vondt. Verden endrer seg. Det må også Range Rover gjøre. Men du får den fortsatt V8-motor og vi har fått høre her at noen av bilene som allerede er bestilt av norske kunder nettopp er V8-ere.



– Det Range Rover holder på, er det klassiske utseendet og luksusfaktoren. Det handler blant annet om svært god støydemping og avansert luftfjæring. På utstyrsfronten er allerede mye standard. I tillegg kommer en rikholdig liste ekstrautstyr. Poenget er at kunden skal kunne skreddersy bilen helt etter egne ønsker.

Den debuterte som 1970-modell, nå har Range Rover blitt en hel familie av biler.

Tar vare på offroad-egenskapene

–Terrengegenskapene er også noe de er viden kjent for. Hvordan blir det nå?

– Jeg tror ikke mange av disse bilene kommer til å gå i terrenget, men om du må, eller vil, skal den fortsatt være svært kapabel. Firehjulstrekksystemet overvåker veigrepet og førerens bevegelser 100 ganger i sekundet for å fordele moment mellom fram- og bakakslene og mellom bakhjulene, for optimal trekkraft på vei og i terrenget. Alle Range Rovere er også utstyrt med en aktiv differensialsperre bak. Dette optimaliserer trekkraften fra bakakselen ved kurvekjøring i høy hastighet, på glatte underlag og ved terrengkjøring, forklarer Benny.

Innvendig oser det luksusfaktor. Range Rover tilbyr også høy grad av skreddersøm.

Ikke billig ....

– Men du, nå må jeg nesten få løpe. Det skjer noe her som jeg må få med meg, sier en småstresset Benny.

– Klart, bare en aller siste ting. Hva koster herligheten?

– Billig er den ikke. Det overrasker nok ingen. Importøren har allerede åpnet for bestilling og går ut med prisen på innstegsmodellen først. Den starter på 1.889.900 kroner, da snakker vi SE-utgaven med normal akselavstand og 3-liters dieselmotor på 250 hestekrefter. Importøren opplyser at de allerede har solgt 80 eksemplarer av bilen, det tenker jeg vi må kunne si er et imponerende høyt tall for en bil som dette, avslutter Benny.

Han kommer tilbake med mer informasjon om bilen om ikke lenge.

Video: Sjekk luksusen inne i den nye Range Roveren