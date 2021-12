Petter Northug og Petter Skinstad feller dom over de norske langrennsløperne.

Det spisser seg til i kampen om de ledige OL-plassene. På Lillehammer fikk landslagsledelsen nye svar, men også nye spørsmål.

Johannes Høsflot Klæbo vant foran overraskelsesmannen Thomas Helland Larsen på fredagens sprint. Larsen får ros fra TV 2s eksperter Petter Skinstad og Petter Northug. 23-åringen blir belønnet med en åtter:

«Kommer videre fra prologen med et nødskrik, men resten av dagen er vanvittig sterk. Kan bli en viktig mann i skøytesprint for Norge i fremtiden, men kommer OL litt for tidlig?»

På kvinnesiden merker Northug og Skinstad at Johaug lar seg stresse av Frida Karlsson.

«Trives ikke under presset en rå Frida Karlsson setter på henne. Bruker også energi på å bli forbannet på Tatjana Sorina, som gikk altfor tett på henne i skøyterennet. Leverer en middelmådig stafettetappe, til henne å være. Vi gleder oss allerede til neste duell mellom Karlsson og Johaug.»

Les hele vurderingen til Northug og Skinstad her:

(Trykk på ⓘ for vurderingen)