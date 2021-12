Strengere tiltak? Disse to faktorene blir avgjørende

Ved å se på de foreløpige smittetilfellene og hvordan både alfa- og delta-varianten spredte seg, forventer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at den nye koronavarianten omikron blir den dominerende i hele Norge om ikke lenge.

Frykten for hva dette betyr for sykehusinnleggelser og økende smitte gjorde at det i flere kommuner ble iverksatt strengere smitteverntiltak torsdag i forrige uke. Siden har flere andre kommuner fulgt etter.

I helgen sa overlege Mats Gilbert at han tror Norge går mot en ny nedstengning, mens helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har sagt at det allerede denne uken kan komme strengere tiltak.

De siste offisielle tallene fra FHI fortalte lørdag at det er 19 bekreftede tilfeller av omikron i Norge. Disse inkluderer to tilfeller i Øygarden kommune, 13 bekreftede tilfeller knyttet til julebordet i Oslo og fire reisende til Oslo lufthavn Gardermoen fra Sør-Afrika.

Folkehelseinstituttet mottar fortløpende en rekke prøver som er positive for SARS-CoV-2. Instituttet skal avklare om prøvene har omikronvarianten.

Venter spent på viktig svar

Nakstad mener det er spesielt to faktorer som avgjør om vi den kommende tiden kan lette på tiltakene eller om det må sterkere lut til: Hvor mange som blir smittet og hvor syke de blir.

– Når vi ser på andre land, ser vi at omikron har spredd seg ganske fort mange steder. Så det at omikron vil begynne å dominere etter hvert er ganske sikkert, og så er vi selvsagt veldig spente på om man blir mer syk eller mindre syk av denne varianten, sier han.

Han mener man sitter med svar på dette spørsmålet om et par uker.

Da kan man bruke informasjonen om de første smittede i blant annet Sør-Afrika til å slå fast om omikron gir mildere eller mer alvorlig sykdom.

– Utfordringen er at det ofte er en uke eller to fra du blir syk til du eventuelt trenger sykehusbehandling. Så vi får liksom ikke noen fasit før vi kommer dit. Og så er det en utfordring at det er mest unge som er smittet foreløpig, og vi er jo veldig interessert å finne ut hvordan denne omikronvarianten fungerer på eldre mennesker og vaksinerte, sier han.

Én faktor aller viktigst

– Hvis det viser seg at den er mindre farlig, vil dere i Helsedirektoratet gi myndighetene råd om å slippe opp på tiltakene?

– Hvis den er mindre farlig og vaksinene beskytter godt mot alvorlig sykdom, så er det i utgangspunktet en fordel, sier han og fortsetter:

– Men hvis det er sånn at alle i Norge kan bli smittet av omikron likevel, fordi den er mer smittsom, da trekker det i motsatt retning. Så det er jo det puslespillet som er litt vanskelig nå, fordi vi ikke helt vet hvor god beskyttelsen er i alle aldersgrupper i Norge, hvor vi i prinsippet er vaksinert mot delta, og hvordan det blir i møte med omikron.

Nakstad mener det i bunn og grunn er spesielt én viktig faktor som avgjør om det må strengere tiltak til.

– Hvis den smitter mange raskt vil det jo bli flere innleggelser også av den grunn, selv om den skulle gi mildere symptomer. Så det er jo et spørsmål om hvor mange samtidig syke vi har i Norge, som jo er det vesentlige. Og der ser nok prognosene litt dystrere ut, så vi er nok uansett ikke kvitt problemet selv om den skulle vise seg å være snillere enn det vi håper på.

Vurdert situasjonen nøye

Ferske tall viser at antallet koronarelaterte innleggelser blant de eldste faktisk har gått ned i det siste. Dette er for Nakstad et lysglimt i en periode hvor pandemien igjen er ved et kritisk punkt.

– Det er veldig gode nyheter og vi har egentlig ventet litt på det, for vi har sett det samme i andre land som har vaksinert mange over 65 år. Og vi så kanskje en liten trend på tallene for et par uker siden allerede, så det er veldig gledelige nyheter i en ellers trist hverdag med en del dårlige nyheter om korona.

– Kan du sin noe om situasjonen på intensivavdelingene, hva er status nå?

– Vi har gått veldig grundig gjennom status på sykehusene og intensivavdelingene de siste dagene, og vi ser at det ert høy slitasje og at kapasiteten er så belastet at man har måttet gå ned på planlagte operasjoner flere steder. Så dette er en utfordring i utgangspunktet med deltavarianten, og så er det klart at det vil nok hjelpe litt om vi får færre av de eldste pasientene nå på grunn av tredjedosevaksinering. På en annen side må vi tenke på at omikron kanskje kan trekke den andre veien og derfor er det litt usikkert hvordan det blir.