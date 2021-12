Myanmars avsatte leder Aung San Suu Kyi dømt til fire års fengsel

Myanmars avsatte leder Aung San Suu Kyi, som ble tiltalt for en rekke forhold etter militærkuppet i februar, er dømt til fire års fengsel.

Myanmars avsatte leder, Aung San Suu Kyi, er dømt til fire år i fengsel av juntaen i landet.

Aung San Suu Kyi ble avsatt som leder etter at den myanmarske militærjuntaen kuppet makten i landet i februar.

76-åringen ble kort tid etter kuppet tiltalt for ulovlig import av walkietalkier samt brudd på koronarestriksjonene under valget i fjor høst. Siden har juntaen føyd til flere andre tiltalepunkter.

– Hun er dømt til to års fengsel i tråd med paragraf 505(b) og to års fengsel i tråd med landets lov for naturkatastrofer, sier talsmannen, Zaw Min Tun.

Ifølge en lokal observatørgruppe har opprørene ført til drap på over 1.200 personer, og 10.000 er pågrepet.

Aung San Suu Kyi vant Nobels fredspris i 1991, og vant valget i Myanmar med klar margin i november 2020. Det var landets andre demokratiske valg etter 59 år med militærdiktatur.

FNs generalsektretær, António Guterres og tidligere utenriksminister, Ine Eriksen Søreide (H), fordømte kuppet, og både USA og Australie krevde løslatelse av den avsatte lederen.