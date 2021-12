Nekter for seksuelle overgrep

Lørdag fikk stjerneanker Chris Cuomo sparken fra CNN med umiddelbar virkning etter en rapport om at han skal ha hjulpet broren, tidligere guvernør Andrew Cuomo, med å avverge anklager om seksuell trakassering.

Tirsdag ble Cuomo suspendert fra jobben i CNN etter at statsadvokaten i New York hadde informasjon som viser at Cuomo hadde en mer aktiv rolle i saken til broren enn kanalen først kjente til.

Onsdag ble CNN informert om at advokat Debra S. Katz hadde en ikke-navngitt klient som anklager Cuomo for et seksuelt overgrep, skriver The New York Times. Anklagen kommer fra en tidligere kollega i et annet nettverk og skal ifølge advokaten ikke være relatert til Andrew Cuomo-saken. Katz er også advokat for en av kvinnene som har anklaget Andrew Cuomo for seksuell trakassering.

– Disse tilsynelatende anonyme påstandene er ikke sanne, sier Steven Goldberg, talsmann for Cuomo, i en uttalelse lørdag.

Det er ikke helt klart hvilken rolle anklagene har spilt i sparkingen av Cuomo, skriver The New York Times.

Nekter

Katz sier klienten hennes står frem nå fordi hun ble kvalm av uttalelser Cuomo har kommet med på lufta angående saken mot hans bror, Andrew Cuomo. Hun siterte videre en sending fra 1. mars:

– Jeg har alltid brydd meg dypt om disse sakene.

Cuomos talsmann sier den tidligere ankermannen står ved uttalelsene sine om disse sakene, både på et profesjonelt og dypt personlig nivå.

– Hvis målet med disse falske og ubekreftede anklagene var å se Mr. Cuomo bli straffet av CNN, kan det forklare hans uberettigede oppsigelse, sier Goldberg.

Fikk sparken

En etterforskning utført av statsadvokaten i New York, som ble offentliggjort 29.november, viser at CNN-ankeren hadde en aktiv rolle som rådgiver for broren mens skandalen pågikk.

Ifølge The New York times skal han ha tilbudt seg å blant annet å kontakte kilder, som inkluderte andre journalister, for å finne ut om flere kvinner planla å stå fram offentlig med anklager mot storebroren.

– Jeg er ikke en rådgiver. Jeg er en bror. Jeg hadde ikke kontroll over noe som helst. Jeg var der for å lytte og gi min mening, sier han, ifølge CNN.

Inntil forrige måned hadde Cuomo støtte fra CNN-sjef Jeff Zucker, skriver The New York Times. Ifølge avisen skal kanalen ha visst om at Cuomo møtte brorens rådgivere, og på et tidspunkt ha tilbudt ham permisjon hvis han ønsket å mer formelt hjelpe broren sin.

Suspensjonen tidligere denne uken ble begrunnet med at Cuomo var mer involvert i saken enn kanalen først kjente til.

– Det sier seg selv at disse beslutningene ikke er enkle, og det er mange komplekse faktorer involvert, skriver Zucker om sparkingen i et notat til CNN-ansatte.

Cuomo selv understreker at han aldri rapporterte på saken eller prøvde å blande seg inn i CNNs dekning av den.

– Det er ikke på denne måten jeg ønsket at min tid i CNN skulle avsluttes, men jeg har allerede sagt hvorfor og hvordan jeg hjalp min bror, skriver Cuomo i et innlegg på Twitter.

GUVERNØR: Andrew Cuomo, Chris Cuomos storebror, var guvernør i New York fra 2011 frem til august i 2021. Foto: Jacquelyn Martin

Måtte trekke seg

Andrew Cuomo måtte trekke seg som guvernør i august som følge av anklagene om seksuell trakassering. I en rapport fra en fem måneder lang gransking ble det konkludert at han skal ha seksuelt trakassert flere kvinner.

Granskingen ble utført av to advokater, som snakket med 179 personer, etter at flere kvinner rettet anklager om seksuell trakassering og upassende oppførsel mot guvernøren tidligere i år.

– Jeg tar fullt ansvar for mine handlinger, sa Cuomo i august.

Han har vært guvernør i New York siden 2011. Flere anså ham som en mulig framtidig presidentkandidat, og det var ventet at han ville stille til gjenvalg i 2022.