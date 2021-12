Dette er de nye profilene i Bloggerne: – Følger meg gjennom et samlivsbrudd

På nyåret har sesong 16 av den populære TV 2-serien Bloggerne premiere. Her får vi blant annet følge de nye profilene Sara Emilie Tandberg og Gisle Agledahl midt oppe i store livsendringer.

– Bloggerne følger meg gjennom et samlivsbrudd, og starten på singellivet etter 10 år i et forhold. Man får se alt fra fordeling av ting i huset, til tårer bak en låst dør på vaskerommet, forteller Sara Emilie Tandberg.

ÅRETS INFLUENSER LIVSSTIL: Under årets Vixen Awards vant den nye Bloggerne-profilen Sara Emilie Tandberg prisen «Årets Influenser Livsstil». Foto: Naina Helén Jåma

Tandberg er Norges største mammablogger og vant blant annet prisen «Årets influenser livsstil» under årets Vixen Awards. På Instagram deler hun åpent og ærlig om livet som småbarnsmor for sine 346 000 følgere.

– Det har vært en veldig sår og utfordrende tid å dele, men som jeg håper kan hjelpe andre i samme situasjon. Og så har vi filmet mye moro, reiser og veien videre i min nye hverdag.

Fulgte drømmen om et småbruk

Også influenser Gisle Agledahl, mest kjent fra NRK-seriene «Jævla homo» og «Innafor», tar oss med på en personlig reise.

NY PROFIL: Gisle Agledahl er en av de nye profilene i Bloggerne. Foto: Audun Braastad

–I Bloggerne får man følge meg da jeg flytta fra Oslo og alle jeg er glad i, og reiste langt ut til ingensteds for å følge drømmen om et småbruk og ro i sjela. Her tok jeg over en gård, fikk meg et par griser og arrangerte Pride på bygda. Det har vært et eventyr, men det har ikke bare vært enkelt, forteller Agledahl.

– For meg har det vært mye å lære dette året, på godt og vondt, og jeg håper seerne også kan få noe ut av det. De kommer til å få se en fisk på land som gjør så godt han kan og som møter masse fine folk på veien, avslutter han.

Gjør comeback

Fra fjorårets sesong får seerne fortsatt følge Alexandra Joner, Emma Ellingsen, Monica Nyhus og Eveline Karlsen.

COMEBACK: Martine Lunde vender tilbake i den kommende sesongen. Foto: Espen Solli / Tv 2

Etter en liten pause fra serien er også influenser Martine Lunde tilbake på skjermen. I den nye sesongen får vi følge Lunde i en hektisk tid med både boklansering og deltakelse i det nye programmet «Norges nye megahit».

Bloggerne - sesong 16 får premiere 3. januar 2022 på TV 2 Play og TV 2 Livsstil.