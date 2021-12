Tvillingene røper: Byttet identitet og lurte TV 2-Bredeli

Sanna Solberg-Isaksen og Silje Solberg innrømmer at de flere ganger har byttet identitet for å lure folk.

Før søndagens kamp mot Iran ble tvillingene Silje Solberg og Sanna Solberg-Isaksen forvekslet under spillerpresentasjonen og den ene måtte vinke til publikum som den andre.

Kantspiller Sanna tok et målvaktsutfall for å vise at hun kunne ta over plassen i mål hvis det var ønskelig, og det endte i latter hos flere av de norske håndballjentene.

– Jeg sa det til Silje: «kanskje jeg skal ta plassen din». Tror det var smart å ikke gjøre det av respekt for Iran, sier Sanna Solberg-Isaksen til TV 2 lattermildt.

Lurte TV 2s håndballkommentator

Det er ikke første gang de eneggede tvillingene har skapt forvirring, og de innrømmer at de har hatt det mye gøy med å bytte identitet ved forskjellige anledninger.

– Vi har gjort det i en tredjedivisjonskamp i Stabæk. Da spilte jeg kant og Sanna i mål. Så var det en annen happening da vi hadde en veldedighetskamp for Plan Fadder. Da fikk Sanna stå i mål. Det var noen som ikke så forskjell, forteller Silje.

– Så ingen reagerte på det?

– Vi på laget visste det jo, men Bredeli så det ikke da han kommenterte. Han synes jeg var litt dårlig i mål, ler Sanna og ser på søsteren.

KANTSPILLER: Sanna Solberg-Isaksen har spilt 174 kamper for de norske håndballjentene. Foto: Beate Oma Dahle / NTB.

– Sorry, Silje. Jeg gjorde mitt beste, sier hun til tvillingsøsteren og ler.

TV 2s håndballkommentator, Harald Bredeli, husker godt hendelsen tvillingene forteller om. Og det er ikke den eneste gangen han har blitt lurt av dem.

– De lurte meg på et pressetreff på et hotell i Trondheim før en landskamp også. Jeg hadde bedt om å prate med Silje. Alle hadde kliss like antrekk. Jeg begynner å prate med henne om skaden og om formen. Hun legger ut om skaden og jeg stiller et oppfølgingsspørsmål, forteller Bredeli og fortsetter:

– Bak meg står hele landslaget og holder på å tisse på seg. Når du står i en situasjon og skal videre, tenkte jeg ikke tanken. Når de kommer en og en tror jeg fremdeles at jeg kan bli lurt.

MÅLVAKT: Silje Solberg har spilt 169 landskamper for det norske A-landslaget. Foto: Beate Oma Dahle / NTB.

– Den finta i Trondheim var nydelig utført, sier håndballkommentatoren.

– Hjertet mitt smeltet

De norske håndballjentene står nå med to seire på to kamper hittil i VM. Søndag kveld slo de Iran hele 41-9.

– Man må være litt tålmodig, men det som skjedde på slutten av kampen var utrolig rørende og det var verdt å spille kampen, sier Sanna.

For Irans målvakt Fatemeh Khalili Behfar ble kåret til banens beste spiller og tok selv til tårene da navnet hennes ble ropt opp. Så ble hun omkranset av ekstatiske lagvenninner.

– Hjertet mitt smeltet. Det var så rørende og så vakkert. Samtlige fikk tårer i øynene. Et godt øyeblikk vi aldri kommer til å glemme, forteller Silje om opplevelsen.

RØRT: De norske jentene applauderte da den iranske målvakten ble kåret til banens beste i kampen mellom Norge og Iran søndag kveld. Foto: Beate Oma Dahle / NTB.

Tirsdag møter Norge Romania i siste kamp i gruppespillet.

– Dere har ingen planer om å bytte posisjon i den kampen?

– Det tror jeg er dumt, ler Silje.

– Men har dere klart å lure Thorir?

– Nei, Thorir har vært vanskelig å lure, men Mats Olsson (Norges målvaktstrener) har vært enklere. Vi har lurt han noen minutter, men når vi starter å prate tar han oss på stemmen. Det er alltid like gøy.