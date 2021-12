Øyeblikket rørte håndballjentene til tårer: – Beviset på at de bør være her

Iran - Norge 9-41 (3-22)

Da banens beste i VM-kampen mellom Iran og Norge skulle kåres i Castelló, kom øyeblikket som rørte de norske håndballjentene.

Iran-målvakt Fatemeh Khalili Behfar fikk prisen og tok selv til tårene, før hun ble omkranset av ekstatiske lagvenninner.

– Litt for ofte skal vi finne grunner til at de ikke skal være her, men dette er beviset på at de absolutt bør være her, sier Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson til Viaplay.

Iran er med i VM for første gang etter utvidelsen fra 24 til 32 lag. Endringen har imidlertid fått massiv kritikk i innledningen av mesterskapet. Det har kommet enorme seirer på rekke og rad, og Iran har vært en kasteball i VM-debuten.

TÅREVÅT: Fatemeh Khalili Behfar kåret til banens beste. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– VMs høydepunkt

Henny Ella Reistad var tårevåt i intervjuet med Viaplay like etter kampen, som endte med 41-9-seier til Norge.

– Det er utrolig rørende. Det var vanskelig å holde tårene inne da det skjedde og i etterkant. Nå føler jeg meg utgrått, men det var definitivt VMs høydepunkt. Det var fantastisk å se, sier Reistad til TV 2.

Fatemeh Khalili Behfar forteller om en drøm som går i oppfyllelse.

– Det har vært en drøm for meg hele livet å få delta i VM. Å få prisen som banens beste er utrolig stort, så jeg kan ikke beskrive hvor glad jeg er, sier hun i et intervju med Viaplay, oversatt av Irans tolk.

Fatemeh Khalili Behfar herjet mot Romania i VM-åpningen, og hun fulgte opp med en ny imponerende forestilling mot Norge.

RØRT: De norske håndballjentene satte pris på kåringen av banens beste mot Iran. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Alle var på gråten

Det var et norsk lag som unnet den iranske målvakten prisen.

– Vi sa før kampen at det hadde vært så kjekt om hun fikk den. Hun sto fantastisk mot Romania, og hun var bra her også. Hun er en bra keeper. Det var et vakkert idrettsøyeblikk. Det må jeg virkelig si. Da var det en rørt gjeng, jeg tror alle ble rørt. Det var fantastisk, sier Camilla Herrem til TV 2.

– Alle var på gråten. Det var så stort å se hennes reaksjon, men også de andre iranske jentene, sier Maren Aardahl til TV 2.

– Det var veldig spesielt. Det at de får lov til å være med i VM handler om så mye mer enn bare håndball. Det var et sterkt øyeblikk. Det var stort å være en del av et sånt øyeblikk og det kommer jeg til å huske i lang tid, sier Norges toppscorer Marit Røsberg Jacobsen til TV 2.

– Det var skikkelig rørende. De var utrolig skjønne. På banen var de skikkelig støte. Jeg har veldig respekt for at de faktisk er her, og det er en historisk begivenhet. Det setter ting i perspektiv. Jeg tror alle klarer å se det store bildet, og det gjorde alle rørt, sier Nora Mørk til TV 2.