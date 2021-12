Roger Valhammer bekrefter konstituert nytt byråd i Bergen - og sikrer Bybane over Bryggen.

I dag konstitueres byråd Valhammer II med byrådslederen som sa han ikke ville ta ansvar for at bybanen til Åsane og investeringer for 20 milliarder skulle settes i spill.

Etter 12 dager uten politisk ledelse fordi byrådet gikk av i protest 24. november etter nederlag i bybanedebatten, fikk Bergen nytt byråd mandag 6. desember klokken 14.

Torsdag ble det klart at utbrytere fra Rødt og Sp sikret flertall for Bybanen over Bryggen, og partene har brukt helgen på å bli enige om det nye parlamentariske grunnlaget.

Byråd Valhammer II møter pressen. Foto: Erik Teige

– Klar for å gå på igjen

Etter den formelle konstitueringen møter det nye byrådet pressen. Roger Valhammer (Ap) stiller med det samme byrådet som gikk av: Eline Haakestad (MDG), Thor Haakon Bakke (MDG), Beate Husa (KrF), Erlend Horn (V), b Endre Tvinnereim (Ap) og Ruth Grung (Ap).

Erlend Horn (V). Foto: Erik Teige

– Jeg er klar for å gå på igjen. Nå har vi alle fullmaktene og er godt rigget for korona og andre politiske saker til å lede byen videre. Tror det gleder bergenserne å få bybane uten kjøreledninger over Torget og Bryggen.

Ingen økning av bompenger

Når bybane-saken skal opp igen i bystyremøtet før jul blir det 34 mot 33 stemmer for dagløsningen fordi nå er de tre representantenes krav ivaretatt:

Bryggen får ikke master eller kjøreledninger. De skal jobbe for bedre forhold for syklister og miljølokk i Eidsvåg, og kollektivfelt eller tungbil- eller sambruksfelt på E39 mellom Bergen og Åsane. Dessuten skal ikke bompengene økes og de skal holde seg til byvekstavtalen.

Etter at Valhammer har kommentert sitt byråd versjon to, sier Bakke som er byråd for klima, miljø og byutvikling at han er klar for å jobbe videre med regulering til beste for klimaet.

– Nå er det ingenting som står i veien for en bybane til Åsane i 2031.

Mener debatten er lagt død

Finansbyråd Erlend Horn sier det har vært noen dramatiske uker og ser frem til å styre byen videre i to år. Trasevalget veltet byrådet fordi

– Bybanen er det viktigste klimatiltaket denen byen har. Et tunnelalternativ er ikke mulig teknisk eller finansielt, sier Horn og legger til:

– Debatten om vi skal bygge bybane til Åsane eller ikke er nå lagt død.

Ti år med bråk

Han kaller det et av Norges viktigste samferdselsprosjekt. Etter nesten ti år med debatt om bybanetraseen nordover mot Åsane, kan det nå se ut som at det blir bane over Bryggen.

Torsdag ble det klart at det var flertall for alternativet over Bryggen, slik at Roger Valhammer (Ap) på ny kunne danne byråd. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

24. november vedtok bystyret i Bergen - med knapp margin - at bybanen gjennom sentrum skulle legges i tunnel.

Daværende byrådsleder Roger Valhammer (Ap) gikk av etter nederlaget, med premiss om at dersom han igjen skulle ta makten, ville han ikke ta ansvar for tunnelalternativet.

Et politisk kaos

Valhammers kabinettspørsmål og avgang kastet Bergen ut i en politisk krise.

Lenge så det ut som om ingen ville styre byen.

Opposisjonen med Høyre i spissen hadde flertall for tunnelløsningen, men manglet parlamentarisk flertall i bystyret.

Rødt, som stemte med flertallet for tunnel, gjorde det nemlig krystallklart at at Høyre-byråd ikke hadde livets rett.

Ordfører Rune Bakervik (Ap) fikk dermed ikke en enkel oppgave med å peke ut hvem som måtte prøve å danne nytt byråd.

Tre utbrytere var nok for å endre vedtaket om Bybanen over Bryggen og sikre Roger Valhammer den politiske støtten han trengte for å danne nytt byråd. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Utbrytere «reddet» Valhammer

Torsdag kveld kom løsningen, da Sp-politikerne Steinulf Tungesvik og Stig Togersen og Rødt-politiker Odd Arve Viste kallet inn til pressekonferanse og fortalte bybane over Bryggen.

De pekte også på Roger Valhammer som ny byrådsleder.