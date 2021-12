Hamilton vant thriller: Sjefen i harnisk etter Verstappen-manøver

Enormt drama i nest siste runde av Formel 1-sesongen. Lewis Hamilton og Max Verstappen har nå like mange poeng.

I en VM-runde preget av flere krasj endte det opp med en tett seierskamp mellom tittelrivalene.

Verstappen lå sekundet foran.

13 runder før målgang traff rivalene hverandre. Hamilton var på vei forbi på utsiden. Verstappen dro så fordel av å kjøre utenfor banen og bevarte førsteplassen.

Nederlenderen fikk kort tid etterpå beskjed på team-radioen om å gi plassen til Hamilton. Nesten i samme sekund slakket Red Bull-føreren av på farten, men gasset opp idet Hamilton skulle passere ham. Igjen traff de hverandre.

Denne gangen ble Hamiltons frontvinge skadet.

Mercedes-sjefen Toto Wolff var i harnisk og banket hodetelefonene sine i bordet foran seg.

RASENDE: Toto Wolff var rasende etter sammenstøtet mellom Lewis Hamilton og Max Verstappen. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Over team-radioen beskyldte Hamilton rivalen sin for såkalt «brake testing». Hamilton ble også fortalt av eget team at rivalen hadde blitt gitt beskjed om å slippe ham forbi.

– Jeg slakket ned. Jeg ville slippe ham forbi. Men han ville ikke kjøre forbi, og så touchet vi. Jeg forstår ikke helt hva som skjedde der, sier Verstappen i et intervju vist på Vsport.

Rivalen ble også forvirret av situasjonen.

– Han tråkket plutselig ganske hardt på bremsen. Så kjørte jeg i baken på ham, og så kjørte han videre. Jeg forstod ikke helt hva som skjedde. Jeg fikk beskjed etterpå om at han skulle la meg passere, så det var litt forvirrende, forklarer Hamilton.

Verstappen fikk noen runder senere fem sekunders tidsstraff.

Han slapp Hamilton forbi seg, men kjørte forbi igjen umiddelbart.

Så tok briten tilbake ledelsen igjen og vant runden. 36-åringen hadde også raskeste rundetid. Verstappen endte på andreplass.

– Herlig, Lewis. Dette må være det sykeste løpet jeg kan huske, sa Mercedes-ingeniøren Pete Bonnington over radioen.

Om en uke er det avslutning på mesterskapet i Abu Dhabi. Hamilton og Verstappen har nå like mange poeng.

Det er bare andre gang i historien at to førere går inn i siste runde med poenglikhet. Forrige gang var Emerson Fittipaldi og Clay Regazzoni i 1974. Da trakk Fittipaldi det lengste strået.