Golfbragd: Hovland vant Tiger Woods-turnering

– Det er veldig kult å være med i Tigers' turnering, og spesielt å vinne den, sier en smørblid Hovland i et intervju vist på Eurosport.

Viktor Hovland storspilte på avslutningsdagen av Tiger Woods' Hero World Challenge på Bahamas.

Woods, gjennom sin veldedighetsstiftelse, er vert for PGA-turneringen. Bare 20 spillere er med. 15 av dem er inne blant topp 20 på verdensrankingen.

Hovland casher inn én million dollar på triumfen. Det tilsvarer 9,1 millioner norske kroner etter dagens kurs.

24-åringen lå seks slag bak Collin Morikawa før avslutningsrunden.

– Jeg trodde ikke at seieren var veldig sannsynlig, men jeg vet at denne banen er vanskelig. Det er veldig lett for å ende opp med bogeys, forklarer Hovland.

– Jeg visste at dersom jeg klarte å få en bra score, så vet man aldri hva som vil skje, fortsetter han.

Fakta: Viktor Hovland * Alder: 24 (født 18. september 1997) * Klubb: Miklagard, Kløfta/Ullensaker * Verdensranking: 9.-plass * Profesjonell siden: 16. juni 2019 * Seirer på PGA-touren: 4

Der amerikaneren sprakk, spilte Hovland glimrende. Han endte opp med å kjempe med Scottie Scheffler om seieren.

På nest siste hull misset Hovland på en putt. Da ble det bogey og fornyet spenning. Heller ikke på det siste hullet var Hovland feilfri, men 24-åringen hadde et såpass godt forsprang at han vant turneringen tross en ny bogey.

Hovland endte 18 slag under par, ett foran Scheffler. Nevnte Morikawa endte på delt tredjeplass, tre slag bak Hovland.

Dette var årets siste turnering på PGA-touren.

Saken oppdateres.