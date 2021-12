Stabæk tapte for Rosenborg – nedrykksdramaet lever

Stabæk - Rosenborg 1-3

Vålerenga - Mjøndalen 2-0

Bodø/Glimt - Brann 2-2

Dermed må Stabæk ta poeng mot Odd i siste serierunde for å sikre eliteseriespill neste sesong.

Brann utlignet til 2-2 mot Bodø/Glimt langt inne på overtid og legger dermed press på Stabæk før siste kamp.

– Det målet kan bety alt for Brann, sa tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp i FotballXtra-studio da Bård Finne satte inn utligningen.

– Brann kan ha mye mer tro på det nå. Det må koke på Stadion om én uke, fulgte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen opp.

Brann er nå to poeng bak Stabæk, som har kvalikplassen med én kamp igjen. Mjøndalen ligger sist med tre poeng opp til Stabæk. Både Brann og Mjøndalen har bedre målforskjell enn Stabæk.

Siste runde: Brann-Sarpsborg 08

Mjøndalen-Bodø/Glimt

Odd-Stabæk

Kampene spilles 12. desember.

Det så lenge lyst ut for Stabæk, men to raske scoringer fra Carlo Holse og Dino Islamovic avgjorde på lang vei kampen. Men så våknet Stabæk. Fitim Azemi reduserte med 20 minutter igjen. Det endte likevel med tap etter at Anders Konradsen avgjorde med sin 3-1-scoring for trønderne.

Til tross for Stabæk-tapet lever likevel nedrykksstriden til siste runde. Stabæk kjemper mot Brann og Mjøndalen om kvalifiseringsplassen som vil gi mulighet for videre spill i toppdivisjonen.

Mjøndalen har best målforskjell av de tre nedrykkstruede lagene, og de vil dermed klatre forbi Stabæk på tabellen om de svart- og blåstripete taper mot Odd.

Rosenborg møter Strømsgodset i serieavslutningen.